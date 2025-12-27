Secciones
Qué reveló el informe preliminar de la autopsia del joven de 22 años hallado sin vida en Concepción

El cuerpo fue encontrado sobre avenida Vicente López y Planes, a unos 150 metros de un club de golf, en una zona de cañaverales.

Hace 3 Hs

Un joven de 22 años, identificado como Kevin Avellaneda, fue hallado sin vida este viernes en Concepción. El cuerpo fue encontrado sobre avenida Vicente López y Planes, a unos 150 metros de un club de golf, en una zona de cañaverales.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por una herida de arma blanca con punta y plana profunda, localizada en la cara interna del muslo derecho.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Miguel Varela, fue la encargada de llevar adelante las primeras medidas y la auxiliar de fiscal, Gabriela Ghilardi, la responsable de supervisar las tareas en el cañaveral. 

"Se están analizando cámaras de seguridad en la zona", adelantaron desde la Fiscalía para reconstruir los últimos momentos.

