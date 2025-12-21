Así está hoy Majo Riera, la mamá de Lali Espósito que venció el cáncer y escribió un libro

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando fue diagnosticada con cáncer de mama en plena pandemia. Lejos de quedarse solo en el registro del dolor, esa experiencia se convirtió en un punto de inflexión personal que la impulsó a transformar la enfermedad, el miedo y la incertidumbre en un proceso de reflexión profunda y reconstrucción.
Hoy, ya recuperada, Riera volcó ese recorrido en un libro donde narra cómo el cáncer y una separación tras más de tres décadas de pareja redefinieron su mirada sobre los vínculos, el tiempo y el acompañamiento. En un relato íntimo atravesado por la resiliencia, la escritura aparece como una forma de sanar y de compartir una historia marcada por la fortaleza y el sostén afectivo.
La mamá de Lali Espósito relató cómo atravesó el cáncer y la separación de su esposo
En su testimonio, Riera —quien además trabaja junto a Lali— explicó cómo enfrentó el diagnóstico de cáncer en un contexto personal atravesado por la separación de su esposo, tras 35 años de matrimonio. “Hice todo lo que tenía que hacer, incluido raparme y perder todo mi pelo”, expresó, y subrayó que no pretendía transmitir un mensaje exhaustivo sobre el tratamiento. “Lo que quiero decir es que le den bola al cuerpo y a las emociones”, agregó.
También evocó una conversación por Zoom desde España, donde Lali se encontraba viviendo, en la que comunicó su decisión de separarse y recibió el ofrecimiento de su hija para instalarse en su casa durante ese proceso. “Fui con una cafetera, la computadora y los libros, nada más. Y en esa casa se armó un espacio donde se vinieron a vivir todas mis amigas conmigo y se turnaban para cuidarme”, recordó. Además, destacó que cuando tuvo que raparse no sintió compasión, sino orgullo y aceptación por parte de su entorno.
¿Cómo es el presente de Majo Riera tras superar el cáncer de mama?
Actualmente, aunque ya no tiene cáncer, Majo sigue con un tratamiento de inhibición hormonal, dado que su enfermedad era hormonodependiente. “Tomo una medicación que inhibe las hormonas para que, si alguna célula queda dando vueltas, no tenga de dónde agarrarse”, explicó. Además de su tratamiento, implementó importantes cambios en su estilo de vida.
Ahora mantiene una rutina de ejercicio constante y mejoró su alimentación. “Hago ejercicio cinco días a la semana, juego al paddle, hago gimnasia, voy y vengo”, contó, destacando también la importancia de rodearse de buenas relaciones emocionales y de cuidar tanto el cuerpo como la mente. “Este es el único envase que tenemos”, reflexionó.
¿Cómo es ser la madre de Lali?
"Ser la madre de esta hija es un desafío y un placer. Es un desafío porque hay que estar muy ubicada y saber cuál es el lugar de cada una, más cuando trabajamos juntas, porque una cosa es acompañar y otra muy distinta es poner el propio deseo en el otro. Yo eso lo he visto mucho con mi hijo, que es jugador de fútbol; tanto en ese ámbito como en el artístico, pasa demasiado. Es fundamental tener siempre presente que lo más importante es tu hija, ser cauta con lo que hagas y digas porque siempre van a empezar con 'La mamá de Lali…'. Muy pocas veces dirán Majo Riera…. ¡Nadie sabe quién carajo es Majo Riera!", respondió.
Y siguió: "Lali es una persona supergenerosa, le debo también el haber descubierto que puedo ser una buena productora. Arrancamos muy de abajo, yo siempre digo que era una joda y quedó (se ríe). Ella tiene una cabeza supercreativa, es una niña que siempre está mirando más allá, entiende que el trabajo es en equipo por más que ella tenga la última palabra. Los que laburan con nosotros se sienten cómodos y son los mismos desde hace años. Yo respeto sus decisiones, jamás la cuestionaría delante del equipo".