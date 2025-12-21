Así está hoy Majo Riera, la mamá de Lali Espósito que venció el cáncer y escribió un libro

¿Cómo es ser la madre de Lali?

"Ser la madre de esta hija es un desafío y un placer. Es un desafío porque hay que estar muy ubicada y saber cuál es el lugar de cada una, más cuando trabajamos juntas, porque una cosa es acompañar y otra muy distinta es poner el propio deseo en el otro. Yo eso lo he visto mucho con mi hijo, que es jugador de fútbol; tanto en ese ámbito como en el artístico, pasa demasiado. Es fundamental tener siempre presente que lo más importante es tu hija, ser cauta con lo que hagas y digas porque siempre van a empezar con 'La mamá de Lali…'. Muy pocas veces dirán Majo Riera…. ¡Nadie sabe quién carajo es Majo Riera!", respondió.