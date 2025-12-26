Secciones
Lali confimó su primer show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

La artista se presentará el 6 de junio del próximo año y las entradas ya están a la venta.

Lali Espósito tocará por primera vez en River Lali Espósito tocará por primera vez en River La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Con un anuncio que marca un antes y un después en su carrera, Lali Espósito confirmó que tocará por primera vez en el Estadio River Plate. La cita será el 6 de junio de 2026 y forma parte de un momento artístico clave, que la afianzó como una de las figuras centrales del pop argentino contemporáneo tras un año de giras multitudinarias, cifras récord y lanzamientos con proyección internacional.

La noticia fue celebrada por la propia artista en su cuenta de Instagram, donde se dirigió a su público y recordó el camino recorrido: luego de llenar cinco veces el estadio de Vélez en un mismo año, ahora avanzan juntos hacia “el sueño del Monumental”. El recital, titulado "Lali atiende al demonio en River", se perfila como un show de gran escala en el estadio más grande del país.

Lali confimó su show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

La venta de entradas para el show de Lali en River comenzó este viernes 26 de diciembre bajo un sistema escalonado: primero se habilitó la preventa, y una vez agotada esa instancia, comenzó la venta general.

El único sitio oficial para adquirir las localidades es a través de la plataforma All Access: allaccess.com.ar. Los precios varían según la ubicación. El sector campo delantero cuesta $130.000 pesos argentinos + cargo de servicio. El campo general $70.000, las plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $110.000, las Plateas San Martín y Belgrano Altas $75.000, la Platea Sivori Media $80.000 y la Platea Sivori Alta $50.000.

Lali y un año consagratorio que desemboca en el Monumental

La llegada de Lali al Estadio River Plate corona un 2025 atravesado por logros inéditos. Durante ese período, la artista se convirtió en la primera mujer en agotar cinco funciones del Estadio Vélez en un mismo año, convocando a más de 200.000 personas solo en ese ciclo de shows.

A nivel internacional, su gira sumó más de 350.000 asistentes, con presentaciones en distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España. En ese recorrido presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama", que superó los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año.

El impacto de Lali en el último año trascendió lo estrictamente musical. Su documental “LALI: La que le gana al tiempo”, producido en Argentina y estrenado recientemente en Netflix, fue visto por millones de personas y retrata su proceso de transformación personal y artística, con foco en la construcción de su identidad y su vínculo con el público.

En paralelo, la cantante alcanzó otro récord: se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, con un total de 13 estatuillas, un reconocimiento que destacó su trayectoria, su vigencia y su visión creativa.

