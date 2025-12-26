Lali confimó su primer show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

Con un anuncio que marca un antes y un después en su carrera, Lali Espósito confirmó que tocará por primera vez en el Estadio River Plate. La cita será el 6 de junio de 2026 y forma parte de un momento artístico clave, que la afianzó como una de las figuras centrales del pop argentino contemporáneo tras un año de giras multitudinarias, cifras récord y lanzamientos con proyección internacional.