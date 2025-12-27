El ranking de las habilidades más demandadas en un trabajo en Argentina, según la IA

Los empleadores ven mucho más que un título académico. A pesar de habernos asegurado de estudiar la carrera que aparece entre los pronósticos auspiciosos, hay otras variables que también se consideran a la hora de contratar o evaluar cómo el trabajador se desempeña en su puesto. Son las habilidades y las aptitudes las que terminan por convencer a un empleador de incorporar a alguien a su planta; competencias que, en Argentina, parecen enfrentar un desafío complejo.