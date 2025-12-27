El ranking de las habilidades más demandadas en un trabajo en Argentina, según la IA

Los empleadores ven mucho más que un título académico. A pesar de habernos asegurado de estudiar la carrera que aparece entre los pronósticos auspiciosos, hay otras variables que también se consideran a la hora de contratar o evaluar cómo el trabajador se desempeña en su puesto. Son las habilidades y las aptitudes las que terminan por convencer a un empleador de incorporar a alguien a su planta; competencias que, en Argentina, parecen enfrentar un desafío complejo.
El mercado de trabajo argentino, al igual que el del mundo, cambió rotundamente con la llegada de tecnologías como la IA. En nuestro país, específicamente, diversos análisis advirtieron que existe un reto profundo respecto a los pedidos de los empleadores: no solo hay escasez de empleos formales en ciertos sectores, sino que las empresas no encuentran los perfiles que necesitan. Este déficit de talento está redefiniendo qué habilidades valoran los empleadores y qué competencias deberían desarrollar los trabajadores para mantener y conseguir empleo en 2026.
No todo son máquinas
El pedido no solo incluye conocimientos técnicos, sino que se trata de un combo en el que lo socio-emocional también se vuelve indispensable. Más de la mitad de las ofertas de empleo en Argentina requieren una mezcla de capacidades cognitivas, socioemocionales y digitales. La tecnología impulsa la demanda de habilidades digitales, pero son las competencias humanas y de pensamiento las que suelen marcar la diferencia entre candidatos, según la plataforma de valor salarial Prosfy.
Las empresas no solo buscan especialistas en datos, software y herramientas digitales, sino que también enfrentan una brecha profunda en habilidades como comunicación, pensamiento crítico y liderazgo; las cuales, paradójicamente, son las que más determinan el éxito en proyectos reales.
Las habilidades más valoradas por los empleadores en Argentina
De acuerdo con una recopilación de la Inteligencia Artificial basada en fuentes de análisis locales, estas son las habilidades más demandadas en los trabajos de Argentina a finales de 2025:
1. Pensamiento crítico y resolución de problemas: La capacidad de analizar situaciones complejas y diseñar soluciones se mantiene como la habilidad más escasa en el mercado argentino. Más del 70% de las empresas señala que esto limita su productividad y crecimiento.
2. Comunicación efectiva: Saber expresarse con claridad —tanto de forma oral como escrita— figura también entre las carencias más frecuentes. Casi la mitad de los empleadores la identifican como esencial para desempeñarse con éxito en equipos y con clientes.
4. Habilidades técnicas específicas: Desde manejo de herramientas digitales hasta programación o análisis de datos, esta categoría representa una demanda creciente. El 40% de las empresas la considera una de las principales brechas actuales.
5. Liderazgo y gestión de equipos: La ausencia de personas que lideren proyectos o coordinen grupos de trabajo de forma eficaz limita la capacidad de innovación y crecimiento interno de muchas empresas.
6. Adaptabilidad y aprendizaje continuo: En un entorno de cambios tecnológicos acelerados, la flexibilidad y el interés por actualizarse constantemente son competencias cada vez más valoradas.
7. Conocimiento de inteligencia artificial y automatización: Aunque todavía minoritaria, la demanda por talento que entienda IA, automatización y tecnologías emergentes crece con fuerza, impulsada por la adopción global y local de estas soluciones.
8. Idiomas: Si bien es menos prominente que otras habilidades, el dominio del inglés u otros idiomas sigue siendo un plus para puestos con proyección internacional o trabajo remoto.