Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Dolor en el mundo de la música por la partida de Daniel Piazzolla, figura clave en la transición entre los artistas de la familia.

El músico tuvo una vida atravesada por la música, pero también por profesiones en las que incursionó de forma asidua. El músico tuvo una vida atravesada por la música, pero también por profesiones en las que incursionó de forma asidua. Foto: Gustavo Atonalam
Hace 3 Hs

Este viernes por la noche, la Fundación Piazzolla dio a conocer la muerte de Daniel Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla, a sus 80 años. El músico formó parte importante de la carrera de su padre, participó del Octeto Electrónico a mediados de los 70 y fue el guardián de la herencia del creador del Nuevo Tango.

“Hoy se fue Daniel Hugo Piazzolla, hijo de Astor. La familia Piazzolla: Dede, Astor, Diana y Daniel se vuelve a reunir en otro plano, en el que seguramente estarán también junto a Nonino y Nonina (padres de Astor)”, escribió la Fundación Piazzolla en un comunicado en redes sociales, para anunciar el fallecimiento de quien describió como un “gran músico, divertido y querido por muchos”.

Daniel Piazzolla junto a su hijo, Pipi Piazzolla. Daniel Piazzolla junto a su hijo, Pipi Piazzolla. Foto: Instagram/pipipiazzolla

La despedida de “Pipi” Piazzolla a su padre

La familia Piazzolla heredó la música de generación a generación. El baterista “Pipi” Piazzolla, a quien suele confundirse con su padre por llevar el mismo nombre, también se despidió con una sentida publicación en su cuenta de Instagram en la que cargó un carrusel de fotos junto a Daniel, al que describió casi como multifacético.

“Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo”, escribió. En 15 horas, la publicación superó los 9.000 “Me gusta” y recibió decenas de comentarios de allegados y personalidades de la música argentina.

El hijo de Astor Piazzolla tenía 80 años y cumpliría 81 a fines de febrero. Falleció producto de complicaciones por un enfisema pulmonar que cargaba desde hacía varios años.

Daniel Piazzolla formó parte central de la organización del Octeto Electrónico, un laboratorio musical que funcionó entre 1976 y 1977. Fue percusionista y sintetizador. Según su propio hijo mencionó, se dedicó a tareas tan variadas como pintar casas, afinar pianos, instalar alfombras e incluso incursionó en la gastronomía. “Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre (...). Te voy a extrañar mucho. Buen viaje y que te encuentres con los tuyos, que no ves hace rato”, cerró “Pipi” en su publicación.

