Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

“Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo”, escribió. En 15 horas, la publicación superó los 9.000 “Me gusta” y recibió decenas de comentarios de allegados y personalidades de la música argentina.