Recuerdos fotográficos: el avión Antonov, “un panzón grandote con alas” que aterrizó en Tucumán en 1994

Muchos trataron de lanzarse por la pista para tocar el coloso y en cuyo interior podrían entrar cuatro aviones Hércules con sus alas desmontradas. La trompa del avión se abrió y comenzó la descarga, que demoró seis horas. En 10 camiones se llevaron todo el material. Años después, en 2019, vendría otro Antonov para traer maquinaria para El Bracho, pero ya no hubo acceso al público. El ataque a las Torres Gemelas en 2001 generó estrictos protocolos de seguridad en los aeropuertos del mundo.