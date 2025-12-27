Secciones
Se consolida un cambio de hábitos: el uso de las billeteras virtuales

Vacaciones con menos efectivo y más digitales.

Hace 4 Hs

El verano ya no se vive solo con ojotas, protector solar y reservas online. Una nueva costumbre se instala entre los turistas argentinos que, generalmente, eligen un destino en el exterior para descansar: pagar cada vez más con medios digitales. Desde billeteras virtuales y pagos con QR hasta transferencias y monedas digitales, el efectivo pierde protagonismo y da paso a formas de pago más simples, rápidas y previsibles.

Un caso emblemático es Brasil, uno de los destinos favoritos del verano. Allí, el sistema PIX se volvió parte de la vida cotidiana: restaurantes, playas, ferias, taxis, vendedores ambulantes, y pequeños comercios aceptan pagos instantáneos desde el celular. Para muchos argentinos, esto implica viajar sin pasar por la casa de cambio, evitar el manejo de efectivo y pagar directamente desde aplicaciones digitales, con mayor transparencia sobre el gasto.

La tendencia viene creciendo de forma sostenida. De acuerdo con datos del Banco Central, los pagos con transferencias y QR aumentaron más del 110% interanual en la Argentina durante 2024, y el uso de billeteras digitales se intensifica especialmente en temporada alta, cuando los viajeros buscan simplificar la logística financiera del viaje. A este ecosistema se suman también las monedas digitales estables, que empiezan a utilizarse como complemento de los medios de pago tradicionales, sobre todo en viajes al exterior.

“Cuando las personas están de vacaciones quieren pensar en solo la experiencia, y no en la logística financiera”, explica Sebastián Siseles, CEO de la billetera Vesseo. “Los pagos digitales permiten simplificar el día a día del viaje, organizar presupuestos y pagar de forma más transparente, sin depender del efectivo ni de múltiples tarjetas”, indica el ejecutivo que agrega que esa compañía llegó a un acuerdo con MoneyGram, para accedera cash en prácticamente cualquier lugar del mundo, sin necesidad de bancos ni trámites complejos, sumando flexibilidad al viaje, desde una App.

El celular

En destinos turísticos, tanto locales como internacionales, el celular se convierte en la principal billetera. Comidas, traslados, excursiones y consumos cotidianos se resuelven cada vez más desde aplicaciones que concentran distintos medios de pago.

“El crecimiento de los pagos digitales no responde a una moda, sino a un cambio de hábitos”, señala Siseles. “Hoy vemos usuarios que combinan billeteras, QR, transferencias, monedas digitales y servicios de envío de dinero según el tipo de gasto, con el objetivo de tener mayor control y evitar sorpresas al volver del viaje”.

Las proyecciones del sector acompañan este escenario. Algunos informes de la industria de pagos anticipan que durante el año entrante continuará la expansión de billeteras digitales y soluciones de pago integradas, impulsadas por el turismo, el comercio y la experiencia de usuario. La clave ya no está solo en pagar, sino en hacerlo de forma simple, rápida y sin fricciones.

Así, la postal del verano se transforma: menos efectivo, más pagos digitales y una experiencia de viaje más liviana, también desde lo financiero. Un cambio silencioso que, temporada tras temporada, se consolida entre los turistas argentinos.

