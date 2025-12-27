Se consolida un cambio de hábitos: el uso de las billeteras virtuales

La tendencia viene creciendo de forma sostenida. De acuerdo con datos del Banco Central, los pagos con transferencias y QR aumentaron más del 110% interanual en la Argentina durante 2024, y el uso de billeteras digitales se intensifica especialmente en temporada alta, cuando los viajeros buscan simplificar la logística financiera del viaje. A este ecosistema se suman también las monedas digitales estables, que empiezan a utilizarse como complemento de los medios de pago tradicionales, sobre todo en viajes al exterior.