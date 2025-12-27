Caso Epstein: un millón de documentos y reclamo al ex príncipe Andrés

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La accidentada desclasificación de los archivos del financista pedófilo Jeffrey Epstein, tiene un nuevo capítulo, con la aparición de alrededor de un millón más de archivos. En medio del feriado por Navidad, el Departamento de Justicia, obligado por ley a liberar todos los documentos que obran en su poder, cumplió con lo que debería haber hecho el gobierno de Donald Trump, hace una semana.