Caso Epstein: un millón de documentos y reclamo al ex príncipe Andrés

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La accidentada desclasificación de los archivos del financista pedófilo Jeffrey Epstein, tiene un nuevo capítulo, con la aparición de alrededor de un millón más de archivos. En medio del feriado por Navidad, el Departamento de Justicia, obligado por ley a liberar todos los documentos que obran en su poder, cumplió con lo que debería haber hecho el gobierno de Donald Trump, hace una semana.
El gobierno estadounidense tenía la obligación de haber hecho público el total de los materiales antes del 19 de diciembre, día en el que solo soltaron una parte.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió de que el resto tardaría “un par de semanas” en ver la luz. La aparición de más papeles complica el trabajo del Departamento de Justicia, ya presionado por las explosivas derivaciones del caso.
Los documentos -los últimos en llegar y los que están en manos de la fiscal general, Pam Bondi, desde hace meses-, provienen de la inabarcable fuente de papeles del caso del pederasta. Todos deben ser revisados antes de ponerse a disposición de las víctimas, los políticos de ambos partidos que llevan medio año exigiéndolos, y de la opinión pública.
“Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y efectuar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas; publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas”, aclaró el Departamento de Justicia en un mensaje en X.
El financista con vínculos en altas esferas de la política, el espectáculo y el mundo corporativo, murió en 2019 en una celda de máxima seguridad, mientras esperaba a ser juzgado por urdir una red de tráfico sexual con centenares de víctimas menores de edad y una nutrida lista de cómplices, hombres ricos e influyentes, de sus crímenes.
Trump, entre los más nombrados
Trump es uno de los nombrados en esta nueva partida de los “papeles de Epstein”, según insisten legisladores de la oposición, que exigen la desclasificación total de los documentos.
El ex príncipe del Reino Unido, Andrés Mountbatten–Windsor, es una de las figuras de altísimo perfil nombradas con insistencia en el caso. Marina Lacerda, una de las víctimas del financista pedófilo, pidió que Mountbatten–Windsor sea interrogado en Estados Unidos. En diálogo con el medio británico “The Guardian”, la sobreviviente declaró que debería ser “llevado ante la justicia”.
El hombre que antes era conocido como “príncipe Andrés” está acusado de abusar sexualmente de Virginia Giuffre, a quien conoció en 2001 cuando ella tenía 17 años, algo que él siempre ha negado. Giuffre se suicidó en abril.
En paralelo, el abogado Giuffre dijo que quienes hayan aceptado la negación de las acusaciones por parte del ex miembro de la realeza “deberían avergonzarse de sí mismos”.
La nueva partida de documentos contiene un correo de un investigador que advierte que Trump viajó en el avión privado de Epstein “muchas más veces” de las que se creía, entre 1993 y 1996.