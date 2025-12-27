Secciones
LA GACETA
Mundo

Caso Epstein: un millón de documentos y reclamo al ex príncipe Andrés

Nuevos papeles vinculados con Epstein, con lazos en altas esferas, en los que se nombraría a Trump, retrasan la desclasificación del caso.

DESCLASIFICADO. El ex príncipe Andrés pasó semanas en la mansión de Florida de Epstein; una de las mujeres que lo denunció por abuso se suicidó. DESCLASIFICADO. El ex príncipe Andrés pasó semanas en la mansión de Florida de Epstein; una de las mujeres que lo denunció por abuso se suicidó.
Hace 4 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La accidentada desclasificación de los archivos del financista pedófilo Jeffrey Epstein, tiene un nuevo capítulo, con la aparición de alrededor de un millón más de archivos. En medio del feriado por Navidad, el Departamento de Justicia, obligado por ley a liberar todos los documentos que obran en su poder, cumplió con lo que debería haber hecho el gobierno de Donald Trump, hace una semana.

El gobierno estadounidense tenía la obligación de haber hecho público el total de los materiales antes del 19 de diciembre, día en el que solo soltaron una parte.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió de que el resto tardaría “un par de semanas” en ver la luz. La aparición de más papeles complica el trabajo del Departamento de Justicia, ya presionado por las explosivas derivaciones del caso.

Miles de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Miles de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Los documentos -los últimos en llegar y los que están en manos de la fiscal general, Pam Bondi, desde hace meses-, provienen de la inabarcable fuente de papeles del caso del pederasta. Todos deben ser revisados antes de ponerse a disposición de las víctimas, los políticos de ambos partidos que llevan medio año exigiéndolos, y de la opinión pública.

CLINTON. El ex presidente demócrata, uno de los asistentes a las fiestas. CLINTON. El ex presidente demócrata, uno de los asistentes a las fiestas.

“Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y efectuar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas; publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas”, aclaró el Departamento de Justicia en un mensaje en X.

El financista con vínculos en altas esferas de la política, el espectáculo y el mundo corporativo, murió en 2019 en una celda de máxima seguridad, mientras esperaba a ser juzgado por urdir una red de tráfico sexual con centenares de víctimas menores de edad y una nutrida lista de cómplices, hombres ricos e influyentes, de sus crímenes.

Trump, entre los más nombrados

Trump es uno de los nombrados en esta nueva partida de los “papeles de Epstein”, según insisten legisladores de la oposición, que exigen la desclasificación total de los documentos.

AMIGOS. Trump y Melania, Epstein y Maxwell, en el club Mar-a-Lago. AMIGOS. Trump y Melania, Epstein y Maxwell, en el club Mar-a-Lago.

El ex príncipe del Reino Unido, Andrés Mountbatten–Windsor, es una de las figuras de altísimo perfil nombradas con insistencia en el caso. Marina Lacerda, una de las víctimas del financista pedófilo, pidió que Mountbatten–Windsor sea interrogado en Estados Unidos. En diálogo con el medio británico “The Guardian”, la sobreviviente declaró que debería ser “llevado ante la justicia”.

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

El hombre que antes era conocido como “príncipe Andrés” está acusado de abusar sexualmente de Virginia Giuffre, a quien conoció en 2001 cuando ella tenía 17 años, algo que él siempre ha negado. Giuffre se suicidó en abril.

En paralelo, el abogado Giuffre dijo que quienes hayan aceptado la negación de las acusaciones por parte del ex miembro de la realeza “deberían avergonzarse de sí mismos”.

La nueva partida de documentos contiene un correo de un investigador que advierte que Trump viajó en el avión privado de Epstein “muchas más veces” de las que se creía, entre 1993 y 1996.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald TrumpJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Miles de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Miles de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Denuncian más encubrimiento en el caso Epstein

Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios