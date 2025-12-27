Cuando el lenguaje explica el mundo: las 12 palabras más usadas en 2025

Se sabe que el idioma funciona también como espejo de la vida social. Cada año, algunas palabras se repiten hasta que se vuelven inevitables: saltan de los títulos periodísticos a las conversaciones, de los discursos políticos a las redes sociales. Tal fenómeno se manifiesta en la selección que desde 2013 lleva a cabo la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) -institución promovida por la Real Academia Española (RAE) y por la agencia de noticias EFE-. En forma anual, la entidad elige la “palabra del año”, sobre la base de vocablos que, a raíz de diversos motivos, trascendieron las fronteras.