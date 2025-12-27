Secciones
“¡Son rehenes!”, dice González Urrutia sobre las excarcelaciones en Venezuela
Hace 5 Hs

CARACAS, Venezuela.- El opositor y ex candidato a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, cuestionó la libertad condicional que el gobierno otorgó a 99 personas que fueron detenidas en la crisis que siguió a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

González Urrutia fue el rival de Maduro en esa elección de julio de 2024 y asegura que la ganó de forma abrumadora.

El ministerio dedicado a cuestiones penitenciarios comunicó la noche del jueves las excarcelaciones “como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.

Varias organizaciones humanitarias confirmaron la liberación de entre 45 y 63 “presos políticos”, entre ellos tres adolescentes y una médica de 65 años que fue condenada a 30 años por “traición a la patria”, tras divulgar un audio con críticas hacia el gobernante venezolano, luego de las elecciones.

“Celebrar una excarcelación no implica normalizar lo inaceptable”, escribió en X González Urrutia desde el exilio en España.

Procesos abiertos

“Quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena. Siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo”.

“¡Son rehenes!, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder”, añadió el diplomático de 76 años.

Su yerno, Rafael Tudares, recibió una pena de 30 años por “terrorismo”, mientras la familia denunciaba su desaparición forzosa.

“En Venezuela, la libertad se administra. La dignidad humana se usa como moneda. Las personas se convierten en instrumentos”, dijo González Urrutia.

