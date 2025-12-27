Secciones
La Escondida se muda hoy del Abasto a la Sociedad Rural

La peña organiza un festival con artistas tucumanos para cerrar el año. Quienes vayan con instrumentos pasarán gratis para sumarse a la fiesta. La experiencia de Nahuel Heredia Paz.

Termina un año vivido con toda intensidad por la peña La Escondida, que estuvo incluso a punto de tener que mudarse de su espacio de Miguel Lillo 234. Pero la fuerza de las zambas y chacareras norteñas pudo más y el lugar mantuvo sus puertas abiertas y fue habitado todos los fines de semana por artistas tucumanos y nacionales.

Por eso, la despedida de 2025 no podía pasar desapercibida: será con un gran festival, para el cual habrá una mudanza transitoria de una sola noche a la Sociedad Rural (Frías Silva al 200, Yerba Buena), donde desde las 20 habrá música y danza en un clima de encuentro. Para ello, quienes lleven un instrumento pasarán gratis (al igual que los miembros de la academia La Guitarreada), mientras que sobre el escenario transitarán más de 20 propuestas entre solistas, grupos y escuelas de baile, con la conducción de José Luis Pacheco. En el terreno se desplegarán foodtrucks de alimentos y bebidas, para crear un ambiente diseñado para compartir en familia o con amigos.

La grilla se presenta como una síntesis de la oferta folclórica local con sus distintas vertientes (desde lo más tradicional hasta lo contemporáneo). En la cartelera figuran Los Pucareños del Tucumán (José Ignacio Barrionuevo, Francisco Barrionuevo, Patricio Lord y Esteban Lord), Nito Rodríguez Bravo, Lucas Lizondo, Escondidos, Héctor Saleme, Los Mellizos Díaz, Nico Segura, Enrique y Tomás Olmos, Zoe Ruiz, Gabi Galván, José Décima, Nico Sarco, Colo Wilde, Gastón Vázquez, Mariano Rams, Luis Corbalán, Mariana Villagra y Ana Denise, con la intervención de los bailarines de la academia tradicionalista José Hernández.

En la lista no podía estar ausente Nahuel Heredia Paz. “Es muy importante y significativo participar de este evento como un artista reconocido en mi provincia y tener la gran oportunidad de compartir escenario con excelentes músicos y cantores que difunden nuestra música folclórica, manteniendo viva nuestras tradiciones. Siento una enorme satisfacción por todos los logros que, con mucho esfuerzo y sacrificio, fui recibiendo a lo largo de mi carrera que se fue desarrollando de a poco desde mi pueblo natal que tanto quiero, mi Lules. Allí fueron mis comienzos cuando era muy pequeño, tenía apenas siete años y ya hacía presentaciones en muchos escenarios dentro y fuera de la provincia”, evoca.

En diálogo con LA GACETA, el músico menciona como puntos relevantes en su trayectoria “haber recibido el galardón del público como Revelación del Lules Canta la Patria, que fue el eslabón para ayudarme a llegar a Buenos Aires y estar en la pantalla de la TV Pública en el programa ‘Se siente Argentina’, conducido por Marcelo Iribarne, y que me dio visibilidad nacional”.

Inscripto en la línea del folclore más tradicional (“el que me apasiona tanto desde mi niñez”, aclara), sobre el escenario es secundado por Gonzalo Gallardo, Joaquín Heredia Paz, Rodrigo Torrez, Mariano Arias y Nicolás Heredia Paz.

Su recital le sirve para cerrar un año intenso: “pude concretar un proyecto muy pensado y anhelado, como fue la grabación de un trabajo audiovisual que tuvo mucha repercusión en YouTube, con lo cual conseguí llegar a casi todos los lugares más alejados de Tucumán”. También destaca “el aporte y apoyo del Ministerio del Interior de la Provincia, que permite a todos los artistas estar en eventos muy importantes, haciendo que los músicos y cantores sean una realidad en los festejos los esperados por cada comunidad”.

Para 2026 se plantea “continuar con el grupo, si Dios lo permite, actuando en los numerosos festivales que se programan en los Valles tucumanos y todos los puntos turísticos; mi gran deseo es volver a cantar en La Serenata a Cafayate, donde gané como solista vocal masculino en 2012, una manera de llevar mi canto fuera de los límites de mi pueblo y sentirme orgulloso como representante de mi suelo querido”. “Se viene también la grabación de un nuevo proyecto audiovisual que mostrará paisajes autóctonos de nuestro territorio y de lugares emblemáticos de la historia compartido con músicos de gran relevancia a nivel nacional”, adelanta.

“Tengo una mirada muy amplia sobre los nuevos folcloristas. Cuando empecé, conocí a muchos artistas que quería alcanzar o superar. Hoy ya crecí, como hombre y profesionalmente, aunque me falta mucho por andar en este camino tan difícil para conquistar el éxito que todos anhelamos”, resalta. En ese contexto, destaca la importancia de contar con “sitios como La Escondida, donde se pueden captar nuevos valores, son muy bien recibidos y valorados, porque es la manera de incentivar al semillero de cantores populares, que pondrá en lo más alto a nuestra provincia culturalmente hablando”.

“Veo con mucha alegría y esperanza que nuestro folclore no morirá jamás; hay muchos jóvenes talentosos y capaces de triunfar y eso es gracias al crecimiento que hay en cuanto a la apertura de importantes espacios para poder mostrarse”, sostiene.

En la Casa Histórica

En tanto, a las 20 se realizará un espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Se suspende en caso de lluvia.

Tawa actúa en la 9: cuarteto vocal consagrado

En quechua, Tawa significa cuatro; por esa referencia fue elegido como nombre del grupo vocal tucumano integrado por Álvaro Carabajal, Emir Blac Sleiman, Javier Jiménez y Víctor Hugo Chedda, que estará esta noche como principal atracción en la peña La 9 (9 de Julio 345). Con su álbum “Si tu supieras”  sonando desde 2023 y ganadores en el Festival de Baradero de los premios Revelación y Consagración, serán acompañados por Claudio Balzaretti, Poly Argañaraz, David Robles, Luz Molina, Oriana Lazarte y Melina Cabocota.

Sonido joven: la cartelera en el Alto de la Lechuza

La juventud garantiza la renovación en el folclore tucumano y cuatro de sus exponentes tendrán su lugar esta noche en el escenario de El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre). Desde las 21, la cartelera anuncia a los solistas Nacho Cuellar, Mariano Jarjal, Andrea Medina y David Robles, el más veterano de la propuesta. En La Casa de Yamil (España 153) se anuncian los shows en vivo de Labio Morao y de Los Cumpas, con el aporte en el humor de Willy Flores.

