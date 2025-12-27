La Escondida se muda hoy del Abasto a la Sociedad Rural

En la lista no podía estar ausente Nahuel Heredia Paz. “Es muy importante y significativo participar de este evento como un artista reconocido en mi provincia y tener la gran oportunidad de compartir escenario con excelentes músicos y cantores que difunden nuestra música folclórica, manteniendo viva nuestras tradiciones. Siento una enorme satisfacción por todos los logros que, con mucho esfuerzo y sacrificio, fui recibiendo a lo largo de mi carrera que se fue desarrollando de a poco desde mi pueblo natal que tanto quiero, mi Lules. Allí fueron mis comienzos cuando era muy pequeño, tenía apenas siete años y ya hacía presentaciones en muchos escenarios dentro y fuera de la provincia”, evoca.