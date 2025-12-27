Avance científico: encuentran una vía para frenar el desgaste del sistema inmune

A medida que pasan los años, el cuerpo humano atraviesa transformaciones profundas que no siempre son visibles. Una de las más determinantes ocurre en el sistema inmunológico y tiene como protagonista al timo, una pequeña glándula ubicada delante del corazón. Este órgano es clave para la maduración de los linfocitos T, células esenciales para defender al organismo de infecciones y enfermedades. Sin embargo, con el envejecimiento el timo se reduce de manera progresiva. Cerca de los 75 años, su tamaño y funcionamiento disminuyen de forma considerable, lo que debilita la respuesta inmunitaria.