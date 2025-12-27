Great Hobby World une el coleccionismo y el arte

La novena edición del encuentro Great Hobby World tendrá lugar esta tarde desde las 15 en el Círculo del Magisterio (Las Heras 25), con un despliegue que vinculará el coleccionismo y la cultura pop y geek en una propuesta que combina la nostalgia de las décadas finales del siglo pasado, cosplay, combate medieval y shows en vivo.
El evento organizado por el colectivo Unidos por el Arte, bajo la dirección general de Rubén Díaz Camacho, y ha sido declarado de Interés Cultural por el Ente provincial del área en 2023. Su continuidad en el tiempo le permitió consolidarse como uno de los encuentros más convocantes de la región, ya que busca no solo visibilizar las pasiones de los coleccionistas sino también fortalecer un espacio de encuentro inclusivo e intergeneracional.
“Los asistentes podrán recorrer diversos stands de ventas y exposiciones que albergarán joyas del pasado, con figuras emblemáticas de las décadas de 1980 y 1990, acompañadas por una ambientación musical retro que promete transportar a los visitantes a su infancia. La conducción y animación de la jornada estará a cargo de Aldana Fernández”, adelanta Díaz Camacho.
Aviones de papel
En ese marco, se realizará el segundo concurso de aviones de papel Little Airplane Tucumán, que combinará la ingeniería manual con los viejos juegos infantiles; la Asociación Lucha de Brazos realizará una competencia de pulseadas abierta al público, para promover la disciplina y la camaradería deportiva; habrá un certamen de cosplay, donde participantes de toda la región lucirán sus caracterizaciones de personajes de cine, anime y videojuegos; y el Grupo León de Ébano realizará una exhibición de combate medieval, recreando con fidelidad técnicas de lucha de épocas míticas.
Además, sobre el escenario principal cantarán Arlequín Navi y Gabriel Albornoz, con un despliegue coreográfico de Noelia Saldaña y un tributo especial a Michael Jackson realizado por Iosú Díaz Camacho. La jornada incluirá además desafíos de trivia con premios, donde se pondrá en juego los conocimientos sobre la cultura popular mundial en un clima de ambiente familiar y con entrada libre y gratuita.