Secciones
LA GACETA
EspectáculosGuía para salir

Great Hobby World une el coleccionismo y el arte

Una propuesta de la cultura pop en El Círculo del Magisterio.

PERSONAJES FAMOSOS. Un certamen de cosplay. PERSONAJES FAMOSOS. Un certamen de cosplay.
Hace 5 Hs

La novena edición del encuentro Great Hobby World tendrá lugar esta tarde desde las 15 en el Círculo del Magisterio (Las Heras 25), con un despliegue que vinculará el coleccionismo y la cultura pop y geek en una propuesta que combina la nostalgia de las décadas finales del siglo pasado, cosplay, combate medieval y shows en vivo.

El evento organizado por el colectivo Unidos por el Arte, bajo la dirección general de Rubén Díaz Camacho, y ha sido declarado de Interés Cultural por el Ente provincial del área en 2023. Su continuidad en el tiempo le permitió consolidarse como uno de los encuentros más convocantes de la región, ya que busca no solo visibilizar las pasiones de los coleccionistas sino también fortalecer un espacio de encuentro inclusivo e intergeneracional.

“Los asistentes podrán recorrer diversos stands de ventas y exposiciones que albergarán joyas del pasado, con figuras emblemáticas de las décadas de 1980 y 1990, acompañadas por una ambientación musical retro que promete transportar a los visitantes a su infancia. La conducción y animación de la jornada estará a cargo de Aldana Fernández”, adelanta Díaz Camacho.

Aviones de papel

En ese marco, se realizará el segundo concurso de aviones de papel Little Airplane Tucumán, que combinará la ingeniería manual con los viejos juegos infantiles; la Asociación Lucha de Brazos realizará una competencia de pulseadas abierta al público, para promover la disciplina y la camaradería deportiva; habrá un certamen de cosplay, donde participantes de toda la región lucirán sus caracterizaciones de personajes de cine, anime y videojuegos; y el Grupo León de Ébano realizará una exhibición de combate medieval, recreando con fidelidad técnicas de lucha de épocas míticas.

Además, sobre el escenario principal cantarán Arlequín Navi y Gabriel Albornoz, con un despliegue coreográfico de Noelia Saldaña y un tributo especial a Michael Jackson realizado por Iosú Díaz Camacho. La jornada incluirá además desafíos de trivia con premios, donde se pondrá en juego los conocimientos sobre la cultura popular mundial en un clima de ambiente familiar y con entrada libre y gratuita.

Temas TucumánEnte Cultural
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios