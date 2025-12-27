Great Hobby World une el coleccionismo y el arte

El evento organizado por el colectivo Unidos por el Arte, bajo la dirección general de Rubén Díaz Camacho, y ha sido declarado de Interés Cultural por el Ente provincial del área en 2023. Su continuidad en el tiempo le permitió consolidarse como uno de los encuentros más convocantes de la región, ya que busca no solo visibilizar las pasiones de los coleccionistas sino también fortalecer un espacio de encuentro inclusivo e intergeneracional.