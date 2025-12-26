Zulemita Menem cumplió 55 años y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales

Días antes de su cumpleaños, Zulemita también había compartido imágenes de otro momento familiar significativo: el festejo por los 83 años de su madre, celebrado el pasado 18 de diciembre. En las postales se la pudo ver rodeada de sus hijos, Luca Bertoldi y Malek Pocovi, quienes también acompañaron a su abuela en esa jornada especial.