Zulemita Menem cumplió 55 años y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales

El pasado 25 de diciembre Zulemita Menem celebró su cumpleaños número 55 y decidió conmemorarlo de una manera especial, a través de un profundo mensaje que compartió en sus redes sociales.
La hija del ex presidente Carlos Menem abrió su corazón ante sus seguidores de Instagram y reflexionó sobre el valor del paso del tiempo, la importancia de la familia y el rol central de la fe en su vida. “Felices 55 años para mí”, escribió al comenzar su publicación.
En ese mismo mensaje, agradeció especialmente a Dios por su familia, por el amor que la rodea y por cada una de las enseñanzas que le dejó la vida, incluso aquellas surgidas en los momentos más difíciles que le tocó atravesar.
Con palabras cargadas de emoción, la empresaria dejó en claro que las pruebas que enfrentó a lo largo de su historia personal no la alejaron de sus creencias, sino que la fortalecieron. “Cuando Dios me puso a prueba, jamás renegué de Él, confié siempre, sabiendo que todo tuvo un propósito”, expresó.
Además, Zulemita reivindicó el paso del tiempo y destacó la experiencia adquirida con los años. “Amo el paso del tiempo, porque me formó y me dio claridad”, afirmó, dejando en evidencia una mirada serena y reflexiva sobre su presente.
Días antes de su cumpleaños, Zulemita también había compartido imágenes de otro momento familiar significativo: el festejo por los 83 años de su madre, celebrado el pasado 18 de diciembre. En las postales se la pudo ver rodeada de sus hijos, Luca Bertoldi y Malek Pocovi, quienes también acompañaron a su abuela en esa jornada especial.