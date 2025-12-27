El maíz, un cultivo clave para la rotación

Nuestra región es una zona difícil; y el productor de granos lo sabe. Los resultados de campañas anteriores en lo referente a la producción, en general, sumado a las particularidades que se dieron en el maíz a raíz del spiroplasma, hicieron que los productores y los técnicos que trabajan en la producción de granos de la región vayan tomando todos los recaudos para que se produzca de manera preventiva y defensiva, debido a los fenómenos climáticos y biológicos que se dieron.