Durante 2025, en Tucumán se quemaron 5.000 hectáreas menos de caña que en la zafra anterior

La zafra azucarera tucumana y de las provincias de Salta y Jujuy finalizó entre el 8 y el 15 de noviembre, con resultados que son analizados de manera permanente por organismos y por técnicos de renombre de esta actividad. En esta oportunidad LA GACETA Rural difunde el relevamiento de la superficie quemada en el área productiva de Tucumán durante la campaña 2025. Se trata de un trabajo realizado por Javier Carreras Baldrés, Carmina Fandos y Pablo Scandaliaris, técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). Mediante el análisis, buscaron conocer el comportamiento de esta indeseable practica que sufren cañaverales, campos, pastizales y montes de nuestro territorio.
Los incendios, tanto en áreas forestales como agrícolas, resultan un desafío recurrente en la provincia de Tucumán; a su paso dejan consecuencias perjudiciales para el ambiente y para la economía local.
Mediante el uso de metodologías de teledetección, analizando imágenes Sentinel 2 y Sistemas de Información Geográfica (SIG), se pudo cuantificar el daño que se produjo durante 2025. El mayor porcentaje de superficie afectada fue en el cultivo de caña de azúcar, con una estimación de 49.100 hectáreas, lo que representa aproximadamente 5.000 hectáreas menos que el año anterior. Otros sectores, como otros cultivos, áreas deforestadas y bosques nativos en zonas productivas, también registraron perjuicios significativos, sumando 6.770 hectáreas más.
Un punto clave es la mejora en el escenario meteorológico, respecto del año anterior. Las condiciones de 2025 se caracterizaron, en general, por la ocurrencia de heladas más suaves, con algunas más severas en el norte de la provincia, pero más leves en el centro y en el sur. Pero la reducción en la superficie quemada no sólo se debe a esta variable, más favorable. Este resultado positivo fue posible también gracias a la colaboración multisectorial: la prevención activa de los productores por medio de la certificación Localg.a.p. entre otras acciones concretas, la creciente concientización de la comunidad y las campañas de educación ambiental e información impulsadas por instituciones, entre otros.
Para la determinación de las áreas sometidas al proceso de quema se analizaron imágenes satelitales Sentinel 2 (A, B y C), adquiridas entre el 12 de junio y el 7 de noviembre de 2025.
En una primera instancia se enmascararon las imágenes satelitales con el fin de separar las áreas correspondientes a cada cultivo, para lo cual se utilizó la capa temática del área cañera a nivel provincial a, las capas de otros cultivos como trigo y garbanzo y el área correspondiente a cítricos.
Seguidamente, cada una de las imágenes se analizó visualmente, se realizó la digitalización y el cálculo de la superficie de las áreas quemadas. Se obtuvo como producto final la capa temática resumen con la información del área cañera quemada, detallada por fecha y por departamento para el caso del cultivo de caña de azúcar y, a nivel provincial general, para los otros cultivos y coberturas.
Por último, se corroboraron los resultados con la información de campo. Además del software ERDAS Imagine versión 8.4, se utilizó QuantumGIS versión 3.34.9 para la digitalización y composición de las figuras.
Los resultados muestran que 49.100 hectáreas del área cañera tucumana fueron sometidas a procesos de quema durante la zafra 2025. De este total, el 23,7% fue identificado sobre caña de azúcar en pie y el 76,3% restante corresponde a lotes con rastrojo de caña de azúcar o lotes sin diferenciar (en pie o con rastrojo).
La evolución del área cañera quemada por departamento, en hectáreas, se muestra en la Figura 1.
Simoca concentró la mayor área de caña quemada durante esta zafra
De acuerdo al relevamiento de superficie quemada en el área productiva de Tucumán durante la campaña 2025, realizado por los técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) Javier Carreras Baldrés, Carmina Fandos y Pablo Scandaliaris, los departamentos con mayor superficie afectada por quema se concentró en Simoca, en Cruz Alta, en Leales y en Burruyacu, con valores aproximados de 10.900 hectáreas (22%), 7.300 hectáreas (15%), 6.900 hectáreas (14%) y 6.300 hectáreas (13%), respectivamente. Los demás departamentos cañeros dieron muestra de valores entre las 4.800 hectáreas (Monteros) y 30 hectáreas (Capital). El departamento de Yerba Buena no estuvo afectado en este período por procesos de quema.
El análisis de la evolución temporal de la quema en Tucumán indica una mayor concentración de superficie quemada en agosto (16.180 hectáreas), con aproximadamente un 33% del total. Septiembre concentró un 26% y octubre, un 23% -el 18% restante se distribuyó en julio y en junio-.
El análisis a nivel departamental indica que, entre junio y septiembre, el departamento con mayor cantidad de área cañera quemada fue Simoca; y en octubre, Burruyacu.
En el mapa 1 se expone la evolución espacial del área cañera quemada durante la zafra 2025. Se destacan los departamentos Burruyacu y Cruz Alta por presentar áreas continuas de mayor extensión que el resto de los departamentos, con algunos enclaves menos densificados en los departamentos Leales y Alberdi. A lo largo de la zafra se constata una progresiva densificación del área cañera quemada en los alrededores de las principales vías de comunicación. Este evidencia que los sectores más aislados del área cañera presentan menos campos quemados.