Durante 2025, en Tucumán se quemaron 5.000 hectáreas menos de caña que en la zafra anterior

Un punto clave es la mejora en el escenario meteorológico, respecto del año anterior. Las condiciones de 2025 se caracterizaron, en general, por la ocurrencia de heladas más suaves, con algunas más severas en el norte de la provincia, pero más leves en el centro y en el sur. Pero la reducción en la superficie quemada no sólo se debe a esta variable, más favorable. Este resultado positivo fue posible también gracias a la colaboración multisectorial: la prevención activa de los productores por medio de la certificación Localg.a.p. entre otras acciones concretas, la creciente concientización de la comunidad y las campañas de educación ambiental e información impulsadas por instituciones, entre otros.