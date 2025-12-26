La CGT recibió a Axel Kicillof y expresó su preocupación por la "pérdida de puestos de trabajo"

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y parte de su gabinete, en el que analizó las consecuencias de las políticas económicas nacionales sobre el empleo, la actividad productiva y los ingresos de los trabajadores.
Durante la reunión, los dirigentes sindicales manifestaron su “profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional”, al advertir que estas medidas tienen efectos directos en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo.
Otro de los ejes centrales del encuentro fue el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Desde la CGT lo calificaron como “una reforma laboral regresiva, flexibilizadora y precarizadora”, y señalaron que la iniciativa amenaza derechos históricos de las y los trabajadores sin ofrecer soluciones a la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Defensa del empleo y articulación federal
En ese marco, la central obrera destacó las políticas que viene implementando el gobierno bonaerense “en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales”, y subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con otras provincias frente a la compleja situación económica y social.
Asimismo, los dirigentes sindicales respaldaron “la importancia del rol de Kicillof en el escenario federal”, en su carácter de gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcaron la necesidad de profundizar la articulación con las y los gobernadores de todo el territorio nacional.
Del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.
Por último, la central obrera reafirmó su postura en defensa de los derechos laborales y anticipó que dará el debate sobre la reforma laboral en los distintos ámbitos institucionales, tanto en el Congreso como en la Justicia, además de las instancias de movilización.