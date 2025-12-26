Secciones
LA GACETA
Política

La CGT recibió a Axel Kicillof y expresó su preocupación por la "pérdida de puestos de trabajo"

La central obrera cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y destacó las políticas provinciales en defensa del trabajo.

La CGT recibió a Axel Kicillof y expresó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo
Hace 3 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y parte de su gabinete, en el que analizó las consecuencias de las políticas económicas nacionales sobre el empleo, la actividad productiva y los ingresos de los trabajadores.

Durante la reunión, los dirigentes sindicales manifestaron su “profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional”, al advertir que estas medidas tienen efectos directos en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Desde la CGT lo calificaron como “una reforma laboral regresiva, flexibilizadora y precarizadora”, y señalaron que la iniciativa amenaza derechos históricos de las y los trabajadores sin ofrecer soluciones a la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Defensa del empleo y articulación federal

En ese marco, la central obrera destacó las políticas que viene implementando el gobierno bonaerense “en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales”, y subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con otras provincias frente a la compleja situación económica y social.

Asimismo, los dirigentes sindicales respaldaron “la importancia del rol de Kicillof en el escenario federal”, en su carácter de gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcaron la necesidad de profundizar la articulación con las y los gobernadores de todo el territorio nacional.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Por último, la central obrera reafirmó su postura en defensa de los derechos laborales y anticipó que dará el debate sobre la reforma laboral en los distintos ámbitos institucionales, tanto en el Congreso como en la Justicia, además de las instancias de movilización.

Temas TucumánBuenos AiresAxel KicillofEl PaísConfederación General del TrabajoProvincia de Buenos AiresGobierno nacionalActividad Económica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Kicillof aprovechó el saludo navideño para convocar a la unidad de la oposición

Kicillof aprovechó el saludo navideño para convocar a la unidad de la oposición

La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
4

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
5

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada
6

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Más Noticias
“¡Callate, mamarracho!”: explosivo cruce en el Senado durante el debate del Presupuesto 2026

“¡Callate, mamarracho!”: explosivo cruce en el Senado durante el debate del Presupuesto 2026

Nuevo parte médico: cómo evoluciona el estado de salud de Cristina Kirchner

Nuevo parte médico: cómo evoluciona el estado de salud de Cristina Kirchner

EN VIVO: el Senado define el Presupuesto 2026 en una sesión clave para la relación con los mercados

EN VIVO: el Senado define el Presupuesto 2026 en una sesión clave para la relación con los mercados

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Comentarios