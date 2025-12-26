El dólar "blue" saltó $25 y marcó su valor más alto en dos meses en una semana corta por Navidad

En la última rueda de una semana reducida por las celebraciones navideñas, el dólar "blue" registró un fuerte avance de $25 y alcanzó un nuevo máximo en dos meses. De esta manera, la divisa paralela cerró a $1.530 para la venta y $1.510 para la compra en la city tucumana, su cotización más elevada desde finales de octubre.