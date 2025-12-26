Secciones
El dólar "blue" saltó $25 y marcó su valor más alto en dos meses en una semana corta por Navidad

El dólar minorista finalizó sin cambios durante la semana corta y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Hace 33 Min

En la última rueda de una semana reducida por las celebraciones navideñas, el dólar "blue" registró un fuerte avance de $25 y alcanzó un nuevo máximo en dos meses. De esta manera, la divisa paralela cerró a $1.530 para la venta y $1.510 para la compra en la city tucumana, su cotización más elevada desde finales de octubre.

Por su parte, el dólar minorista finalizó sin cambios durante la semana corta y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación, sin presentar variantes a lo largo de las jornadas marcadas por las festividades.

La relativa estabilidad del billete minorista estuvo vinculada al comportamiento del dólar mayorista, que este viernes avanzó 1,50 peso, equivalente a una suba del 0,1%, y cerró en $1.452,50. En el acumulado semanal, el tipo de cambio oficial registró un incremento de 2,50 pesos.

En este contexto, el Banco Central estableció el techo del esquema de bandas cambiarias en $1.524,07, lo que dejó al dólar mayorista a $72,57 de ese límite de libre flotación.

En el mercado financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.527, con una brecha del 5,1% respecto del dólar oficial. En tanto, el dólar MEP opera a $1.485,45, con una diferencia del 2,3% frente al tipo de cambio oficial.

