Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Moria le preguntó a Edith Hermida cuánto tiempo lleva sin hacer el amor y la respuesta sorprendió a todos

La nueva conductora de Bendita no solo habló sobre cómo quedó su relación con Beto Casella sino también de su intimidad.

Moria le preguntó a Edith Hermida cuánto tiempo lleva sin hacer el amor y la respuesta sorprendió a todos
Hace 1 Hs

La nueva conductora de Bendita, Edith Hermida, estuvo de invitada en el programa de Moria Casán y no solo habló sobre cómo quedó su relación con Beto Casella sino también de su intimidad.

Hermida que lloró muchos días por la partida de Casella después de dos décadas de estar al frente de ese ciclo y la charla con Moria empezó a tomar otro curso. Entonces Nazarena Di Serio le preguntó sobre su estado sentimental, lo que disparó aún más la curiosidad de Moria.

“¿Cómo estás vos? ¿Estás soltera, casada, chongueando? ¿En qué andas?“, interrogó la locutora. Sin mediar ningún filtro, Hermida se sinceró. ”Estoy soltera, casi virgen".

“Estoy bien, estoy contenta, estoy feliz. Casi virgen. Yo el otro día la vi a Florencia Peña que estuvo de invitada en el programa con Moria. Y al escucharla fue todo el sexo que tuve. Fue la cuota del sexo”, comentó, irónica.

De inmediato, Moria indagó: "¿Y cuánto hace que vos no estás en horizontalidad con algún ser humano?". A lo que Hermida respondió: "Más de dos años".

Entre risas y caras de sorpresa, los panelistas fueron por más y le consultaron a Hermida si practica “la autosuficiencia” a nivel sexual. “Autosuficiencia, ¡sí!“, exclamó, sin dejar dudas.

Temas Moria Casán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
4

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
5

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada
6

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Más Noticias
La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Murió Pat Finn, el reconocido actor de Friends y Seinfield, a los 60 años

Murió Pat Finn, el reconocido actor de "Friends" y "Seinfield", a los 60 años

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Pantallas: ¿Es “Pluribus” la mejor serie del año? Sin duda que sí

Pantallas: ¿Es “Pluribus” la mejor serie del año? Sin duda que sí

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Comentarios