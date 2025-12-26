Moria le preguntó a Edith Hermida cuánto tiempo lleva sin hacer el amor y la respuesta sorprendió a todos

La nueva conductora de Bendita, Edith Hermida, estuvo de invitada en el programa de Moria Casán y no solo habló sobre cómo quedó su relación con Beto Casella sino también de su intimidad.
Hermida que lloró muchos días por la partida de Casella después de dos décadas de estar al frente de ese ciclo y la charla con Moria empezó a tomar otro curso. Entonces Nazarena Di Serio le preguntó sobre su estado sentimental, lo que disparó aún más la curiosidad de Moria.
“¿Cómo estás vos? ¿Estás soltera, casada, chongueando? ¿En qué andas?“, interrogó la locutora. Sin mediar ningún filtro, Hermida se sinceró. ”Estoy soltera, casi virgen".
“Estoy bien, estoy contenta, estoy feliz. Casi virgen. Yo el otro día la vi a Florencia Peña que estuvo de invitada en el programa con Moria. Y al escucharla fue todo el sexo que tuve. Fue la cuota del sexo”, comentó, irónica.
De inmediato, Moria indagó: "¿Y cuánto hace que vos no estás en horizontalidad con algún ser humano?". A lo que Hermida respondió: "Más de dos años".
Entre risas y caras de sorpresa, los panelistas fueron por más y le consultaron a Hermida si practica “la autosuficiencia” a nivel sexual. “Autosuficiencia, ¡sí!“, exclamó, sin dejar dudas.