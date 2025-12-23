Moria Casán le preguntó a Flor Peña si alguna vez fue "gato" y su respuesta dejó mudos a todos

Florencia Peña fue una de las invitadas del programa de Moria Casán y no esquivó ninguno de los temas que la han acompañado a lo largo de su carrera. En una charla frontal, la actriz recorrió aspectos íntimos de su vida, como detalles de su matrimonio y su vínculo con su hijo Juan, y también se refirió a los rumores que en su momento la relacionaron con el ex presidente Alberto Fernández.
Sobre esa versión, Peña fue categórica y desmintió de manera tajante haber tenido cualquier tipo de encuentro sexual con el ex mandatario, al tiempo que calificó la historia como una operación mediática. “No hay ningún video conmigo”, sostuvo visiblemente molesta al recordar el episodio.
La actriz profundizó su postura al señalar: “Yo no recibí odio social, sigo siendo esta, lleno teatros. Yo recibí un odio que tenía que ver con una operación, me utilizaron a mí para operar”, en referencia a la noticia que la vinculó con la Quinta de Olivos.
Según explicó, la versión se armó y se amplificó en redes sociales, especialmente en Twitter, y luego fue replicada por distintos medios opositores. “Yo fui a una reunión en la que estuve esperando una hora, estuve 40 minutos, pero yo le había ido a hacer un pet* al presidente pero los hombres que estuvieron se habían reunido”, expresó, al marcar lo que consideró una clara doble vara social.
Además de la entrevista, Flor Peña se animó a participar de un cuestionario picante y del clásico “Yo nunca” junto a La One. “Yo nunca bajé a alguien de una obra”, lanzó Moria, y la actriz se desentendió levantando la paleta con un contundente “yo nunca”.
El clima se volvió aún más intenso cuando la conductora propuso: “Yo nunca aproveché mi fama”. Peña no dudó y corrigió: “Yo sí”. Moria retrucó de inmediato y lanzó la pregunta que dejó a todos atentos: “Escúchame una cosa, vos que sos tan libre, ¿has sido gato?”.
La respuesta de la actriz fue terminante: “No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí”. Sin conformarse, Moria fue por más y aclaró: “Pero no te hablo de poderosos, te hablo de un tipo que no sea poderoso y te pague por sexo. ¿No te calienta eso?”.
Flor Peña levantó nuevamente la paleta del “nunca” y explicó: “Me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí”. Ante la repregunta de la conductora -“¿Y tu marido te da plata?”-, la actriz cerró con una confesión entre risas: “No, no, este no. Pero con alguno he jugado, pero después se la devolvía. Soy tan loser…”.