Moria Casán le preguntó a Flor Peña si alguna vez fue "gato" y su respuesta dejó mudos a todos

Florencia Peña fue una de las invitadas del programa de Moria Casán y no esquivó ninguno de los temas que la han acompañado a lo largo de su carrera. En una charla frontal, la actriz recorrió aspectos íntimos de su vida, como detalles de su matrimonio y su vínculo con su hijo Juan, y también se refirió a los rumores que en su momento la relacionaron con el ex presidente Alberto Fernández.