El Gobierno de EE.UU. dará U$S3.000 y un vuelo gratuito a quienes se "autodeporten"

Desde el Gobierno estadounidense recomiendan consultar información oficial y actualizada a través de las redes del @dhsgov, donde se detallan los pasos y condiciones del programa. El DHS manifestó que la autodeportación por medio de la aplicación CBP Home es el mejor regalo que un extranjero ilegal puede hacerse a sí mismo y a sus familias en estas fiestas: "es un proceso rápido, gratuito y sencillo para el que sólo hay que descargar la aplicación, rellenar los datos y el DHS se encargará del resto, incluyendo la organización y el pago del viaje de vuelta al país de origen".