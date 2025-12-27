El Gobierno de EE.UU. dará U$S3.000 y un vuelo gratuito a quienes se "autodeporten"

El Gobierno de Estados Unidos lanzó una promoción válida hasta finales de 2025 para los extranjeros ilegales que decidan "volverse a casa ya mismo". Se trata de un pago U$S 3.000 y de un vuelo gratuito a quienes se inscriban en un programa de regreso asistido en la aplicación CBP Home.
El equipo del presidente Donald Trump presentó la medida como "un obsequio". “Desde enero de 2025, 1,9 millones de extranjeros ilegales se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home. Durante la temporada navideña, los contribuyentes estadounidenses están triplicando generosamente el incentivo para que aquellos que se encuentran en este país de forma ilegal se marchen voluntariamente, ofreciendo una bonificación de salida de 3.000 dólares, pero sólo hasta finales de año”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según el parte oficial. “Los extranjeros ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán”, advirtió la funcionaria.
La medida llega en un escenario de endurecimiento de las políticas migratorias con mayores controles fronterizos; demoras en los procesos de regularización; incremento de los requerimientos para el otorgamiento de visas de ingreso y un aumento de las deportaciones. En la Navidad, el Gobierno estadounidense busca seducir a inmigrantes ilegales con un esquema que combina apoyo económico, logística de traslado y la eliminación de sanciones civiles.
Quienes cumplan con los requisitos recibirán un estipendio de U$S 3.000 y un pasaje aéreo sin costo hacia su país de origen, siempre que completen la inscripción en la aplicación oficial CBP Home antes del 31 de diciembre de 2025.
Según informaron desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incentivo económico fue recientemente aumentado, con el objetivo de acelerar las salidas voluntarias y aliviar la presión sobre el sistema migratorio. Además del dinero y el vuelo, el programa promete dejar sin efecto los procesos dirigidos a aplicar sanciones, lo que diferencia esta opción de una deportación forzada y podría facilitar futuros trámites migratorios.
La iniciativa se da en un momento clave: hacia el cierre de 2025, miles de migrantes enfrentan la disyuntiva entre permanecer en un país con reglas cada vez más duras o aceptar un retorno asistido que, aunque implica dejar los Estados Unidos, ofrece recursos para recomenzar en el país de origen.
Desde el Gobierno estadounidense recomiendan consultar información oficial y actualizada a través de las redes del @dhsgov, donde se detallan los pasos y condiciones del programa. El DHS manifestó que la autodeportación por medio de la aplicación CBP Home es el mejor regalo que un extranjero ilegal puede hacerse a sí mismo y a sus familias en estas fiestas: "es un proceso rápido, gratuito y sencillo para el que sólo hay que descargar la aplicación, rellenar los datos y el DHS se encargará del resto, incluyendo la organización y el pago del viaje de vuelta al país de origen".