Consumo, tarjetas y fin de año en Tucumán: por qué crece el sobreendeudamiento de las familias

El cierre del año volvió a poner en tensión el bolsillo de las familias tucumanas. Aunque las ventas minoristas registraron en diciembre un leve repunte del 1,3% a nivel nacional, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el consumo en la provincia también estuvo marcado por el uso intensivo de la tarjeta de crédito, una dinámica que profundiza el sobreendeudamiento en esta época del año.