Consumo, tarjetas y fin de año en Tucumán: por qué crece el sobreendeudamiento de las familias

El cierre del año volvió a poner en tensión el bolsillo de las familias tucumanas. Aunque las ventas minoristas registraron en diciembre un leve repunte del 1,3% a nivel nacional, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el consumo en la provincia también estuvo marcado por el uso intensivo de la tarjeta de crédito, una dinámica que profundiza el sobreendeudamiento en esta época del año.
Así lo explicó a LA GACETA Celeste Sánchez, especialista en economía familiar y consumo, quien analizó el comportamiento de los consumidores en la provincia y advirtió que gran parte de las compras se concentraron en aquellos rubros donde existía la posibilidad de financiar los pagos.
“Lo que más eligió la gente fue aquello en lo que tenía algún tipo de financiación, porque hoy es la única forma de poder afrontar estos gastos, sobre todo a esta altura del mes”, señaló.
De acuerdo con el informe de la CAME, algunos rubros mostraron subas puntuales, como perfumería, con incrementos superiores al 25%, mientras que otros continuaron en baja. En Tucumán, uno de los sectores más golpeados fue el de las jugueterías, que registró una caída del 6,6%.
“Es un rubro que viene cayendo año a año. Tiene que ver con cambios en los hábitos de consumo de los chicos, que cada vez piden menos juguetes, y también con la posibilidad de comprar productos en el exterior”, explicó Sánchez.
La especialista señaló además que el comercio electrónico mantuvo un nivel de ventas similar al del año pasado, tanto en tiendas exclusivamente online como en comercios que combinan venta física y digital. “El promedio da una suba muy baja, pero suba al fin, aunque no alcanza para hablar de una recuperación real del consumo”, aclaró.
Uno de los puntos que más preocupa en la provincia es el nivel de endeudamiento de los hogares. “Hay muchas familias que hoy no pueden usar la tarjeta porque arrastran una deuda muy grande, incluso pagando solo el mínimo”, advirtió
Sánchez. En ese marco, consideró que el consumo registrado en diciembre responde más a un “último esfuerzo” que a una mejora del ingreso. “Probablemente muchos usaron el último margen disponible para las fiestas y en enero verán cómo hacen para pagarlo”, agregó.
De cara a los próximos meses, la especialista remarcó la importancia de la planificación financiera. “En Tucumán no terminamos un gasto y ya estamos entrando en otro. Apenas pasa la Navidad aparecen los gastos del inicio de clases”, indicó, y recomendó armar un presupuesto familiar para anticipar compras.
En particular, sugirió adelantar la compra de útiles escolares siempre que sea posible. “Entre diciembre y febrero, en otros años los precios de librería llegaron a aumentar hasta un 40%. Si queda algo del aguinaldo o un resto disponible, adelantar esas compras puede significar un ahorro importante y, sobre todo, más tranquilidad para las familias”, concluyó.