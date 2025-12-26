Navidad con leve repunte: el aguinaldo y los bonos impulsaron las ventas en Tucumán

Las ventas de Navidad en la provincia dejaron un balance moderadamente positivo para el sector comercial, aunque lejos de compensar un año marcado por la caída del consumo y la baja rentabilidad. Así lo señaló a La GACETA el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, quien aclaró que el repunte estuvo directamente ligado al cobro anticipado del aguinaldo y al pago de bonos en distintos sectores.
“Las ventas estuvieron mejor de lo que uno podía esperar, pero básicamente sirvieron para cubrir déficits que venían de arrastre”, explicó en diálogo con LG Play. En línea con los datos difundidos por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el dirigente sostuvo que se registró un leve incremento interanual en unidades vendidas, aunque con márgenes de rentabilidad más ajustados.
Según el titular de la FET, durante gran parte del año el consumo estuvo condicionado por el uso del crédito incluso para la compra de alimentos. “Los márgenes ya venían tomados. Cada vez que se cobraban los sueldos, lo primero que hacía la gente era cubrir mínimos y límites de financiamiento”, indicó.
El escenario cambió parcialmente en diciembre. “Este mes apareció el aguinaldo, que se pagó con anticipación, y se sumaron bonos: el del Gobierno, el del comercio, el de la gastronomía y otros gremios. Ese dinero sí se volcó al comercio y eso se notó claramente”, afirmó Viñuales. De hecho, destacó la fuerte afluencia de público en los centros comerciales durante los días previos a Navidad. “El 22, 23 y 24 hubo muchísima gente en el centro de las ciudades, y eso levantó bastante el nivel de actividad”.
En cuanto a los números, el dirigente señaló que algunos rubros registraron subas de entre el 7% y el 10% en unidades vendidas respecto del año pasado. Sin embargo, advirtió que “la rentabilidad fue menor, por lo que los resultados finales son inferiores”. “Vendimos más, pero quedó menos”, resumió, y expresó preocupación por los meses de verano, tradicionalmente de bajo volumen de ventas.
Consumo
Viñuales también se refirió al comportamiento del consumidor tucumano, al que definió como activo cuando dispone de recursos. “El tucumano sale, gasta, compra regalos, se renueva. Cuando eso no pasa, no es por falta de ganas, sino porque no hay dinero”, afirmó. En ese sentido, comparó a la provincia con otros grandes centros urbanos y destacó su dinamismo en sectores como la gastronomía, el turismo y el entretenimiento.
Finalmente, se refirió a la importancia de sostener el poder adquisitivo para reactivar la economía. “Siempre decimos que cuando hay dinero en el bolsillo, se vuelca rápidamente al comercio. Por eso insistimos en que el aguinaldo se pague en tiempo y forma. El objetivo era que la plata circule, y eso ocurrió”, concluyó.