Navidad con leve repunte: el aguinaldo y los bonos impulsaron las ventas en Tucumán

El escenario cambió parcialmente en diciembre. “Este mes apareció el aguinaldo, que se pagó con anticipación, y se sumaron bonos: el del Gobierno, el del comercio, el de la gastronomía y otros gremios. Ese dinero sí se volcó al comercio y eso se notó claramente”, afirmó Viñuales. De hecho, destacó la fuerte afluencia de público en los centros comerciales durante los días previos a Navidad. “El 22, 23 y 24 hubo muchísima gente en el centro de las ciudades, y eso levantó bastante el nivel de actividad”.