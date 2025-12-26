¿Cuáles son los platos más pedidos por delivery en la región?

Argentina: la milanesa, un clásico indiscutido de la mesa argentina que trasciende generaciones, momentos y preferencias. Presente en almuerzos familiares, cenas compartidas y salidas de fin de semana, la milanesa es considerada un plato central de la cultura gastronómica argentina. De hecho, hay una cadena de restaurantes dedicada exclusivamente a este ícono nacional: El Club de la Milanesa. Fundada en 2007, cuenta con más de 20 variedades de este plato, entre opciones clásicas —como la tradicional, a caballo o napolitana— y combinaciones con toppings. Los días con mayor demanda son los viernes y sábados, con picos de consumo en julio y diciembre, reafirmando su lugar como emblema de la gastronomía local.