¿Cuáles son los platos más pedidos por delivery en la región?

Según el Foodie Radar 2025, un análisis de las principales tendencias gastronómicas de más de 19 millones de usuarios en 15 países y más de 500 ciudades de la región, elaborado por PedidosYa, hamburguesas, pollos y pizzas son los platos más pedidos en la región. El informe traza un verdadero “mapa del sabor” latinoamericano a partir de más de 30 tipos de cocina disponibles en la plataforma y busca responder una pregunta clave: ¿qué se come hoy en Latinoamérica?
El análisis de las tendencias muestra que hay un grupo de sabores que predominan consistentemente, estableciéndose entre los favoritos de la mayoría de los países.
1- La hamburguesa lidera las preferencias de los latinoamericanos, dominando el top 3 de preferencias en 14 de los 15 países. Paraguay se destaca como el país con mayor consumo de la región.
2- Por su parte, el pollo (frito y a las brasas) es otro gran favorito para los latinos, especialmente en la región Andina y parte del Caribe. Este plato infaltable en la mesa se ubica entre los 3 más elegidos en 11 de los 15 países analizados. En Perú, el pollo a la brasa es un ícono indiscutido de la identidad gastronómica nacional.
3- La pizza se destaca en el top 3 de 10 países. Presenta variantes según la herencia cultural de cada país. Desde la influencia italiana en el sur —con masas altas “de molde” en Argentina y Uruguay y abundante mozzarella—, hasta el estilo estadounidense que prevalece en Centroamérica (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala). En Chile y Bolivia, resaltan ingredientes locales como palta o carnes ahumadas en hornos de barro, mientras que en Centroamérica se encuentran fusiones creativas con sabores únicos que incluyen desde palmito, mariscos y aderezos de ketchup/mayonesa, hasta ingredientes típicos como frijoles, loroco o sabores de pupusa.
En el Foodie Radar también se destaca el valor que los latinoamericanos le dan a sus preparaciones típicas dentro de los platos con mayor preferencia en órdenes. Estos platos representan el ADN gastronómico de cada país. Esta es la tendencia:
Argentina: la milanesa, un clásico indiscutido de la mesa argentina que trasciende generaciones, momentos y preferencias. Presente en almuerzos familiares, cenas compartidas y salidas de fin de semana, la milanesa es considerada un plato central de la cultura gastronómica argentina. De hecho, hay una cadena de restaurantes dedicada exclusivamente a este ícono nacional: El Club de la Milanesa. Fundada en 2007, cuenta con más de 20 variedades de este plato, entre opciones clásicas —como la tradicional, a caballo o napolitana— y combinaciones con toppings. Los días con mayor demanda son los viernes y sábados, con picos de consumo en julio y diciembre, reafirmando su lugar como emblema de la gastronomía local.
Perú: el pollo a la brasa, ese sabor ahumado y jugoso que es el favorito indiscutible del país.
Ecuador: el encebollado, potente caldo de pescado y yuca, ideal para recargar energías.
Bolivia: el silpancho, un plato contundente que combina arroz, papas y un filete de carne apanada con huevo frito.
Costa Rica: el casado, la combinación perfecta de arroz, frijoles, carne y plátano, representa el menú nacional.
República Dominicana: el arroz con habichuelas y carne (pollo guisado o res), es sin dudas el sabor tradicional que domina la mesa.
El Salvador: las pupusas, tortillas de maíz rellenas con queso, frijoles o chicharrón.
Guatemala: las dobladas, tortillas rellenas y dobladas, fritas a la perfección.
Honduras: la baleada, una tortilla de harina rellena de frijoles y queso.
Nicaragua: el baho, un cocido a base de carne, plátano y yuca, cocinado al vapor.
Panamá: el sancocho, un caldo nutritivo a base de gallina, ñame y culantro.
Paraguay: la chipa, el panecillo horneado a base de almidón de yuca y queso.
Venezuela: la empanada, un clásico frito relleno de queso, carne o pollo.
Más allá de los tres favoritos indiscutidos, el paladar latinoamericano está marcado por pasiones culinarias específicas de gran arraigo. Estas preferencias no solo se consolidan en sus países de origen, sino que demuestran una fuerte influencia transfronteriza, configurando un mapa de sabores con identidad propia.
La gastronomía peruana merece una mención especial dada su creciente relevancia y reconocimiento como una de las cocinas más sabrosas, diversas e innovadoras del mundo. Esta popularidad cruza fronteras, destacándose Chile como el segundo país con mayor preferencia por esta especialidad fuera de Perú, seguido por Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Dentro de PedidosYa, los platos favoritos de los usuarios cuando piden comida peruana son: el clásico Lomo Saltado, Ají de Gallina y Ceviche, además del famoso postre Suspiro Limeño.
El sushi ocupa un lugar relevante en las preferencias de los usuarios en Chile, siendo una de las tres principales preferencias, compitiendo codo a codo con la pizza en el país.
Por su parte, Venezuela muestra una afinidad particular por la comida oriental, destacándose una predilección por el arroz especial y las lumpias (rollitos fritos elaborados con una masa delgada y rellenos de vegetales salteados y, según la versión, carne de cerdo, pollo, camarón o solo vegetales).