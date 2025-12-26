Tucumán Central va por todo: busca al goleador del Anual y a un creativo de Graneros para soñar con el ascenso

Tucumán Central no se detiene. Con la ilusión intacta de conquistar la Región Norte y pelear por el ansiado ascenso al Federal A, el equipo de Villa Alem ya tiene la mira puesta en las semifinales del Torneo Regional Amateur. El “Rojo” llega a esta instancia con el ánimo en alza: en octavos de final superó una serie reñida ante Sportivo Guzmán (0-0 de local y victoria 1-0 de visitante) y viene de dar el golpe en cuartos frente a San Pablo. En esa llave, que terminó con un global de 3-1, el equipo mostró su jerarquía ofensiva ganando 1-0 en la ida y revirtiendo la historia 2-1 en la vuelta, en un partido cargado de polémicas donde brilló Bruno Medina, autor de los tres tantos de la serie.