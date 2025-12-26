Tucumán Central va por todo: busca al goleador del Anual y a un creativo de Graneros para soñar con el ascenso

Tucumán Central no se detiene. Con la ilusión intacta de conquistar la Región Norte y pelear por el ansiado ascenso al Federal A, el equipo de Villa Alem ya tiene la mira puesta en las semifinales del Torneo Regional Amateur. El “Rojo” llega a esta instancia con el ánimo en alza: en octavos de final superó una serie reñida ante Sportivo Guzmán (0-0 de local y victoria 1-0 de visitante) y viene de dar el golpe en cuartos frente a San Pablo. En esa llave, que terminó con un global de 3-1, el equipo mostró su jerarquía ofensiva ganando 1-0 en la ida y revirtiendo la historia 2-1 en la vuelta, en un partido cargado de polémicas donde brilló Bruno Medina, autor de los tres tantos de la serie.
Justamente, el poder de fuego es el sello distintivo del conjunto orientado por Walter Arrieta. Con un tridente ofensivo consolidado por Nelson Martínez Llanos, Diego Velárdez (tercer máximo artillero del Anual con 15 goles) y el mencionado Medina (segundo, con 17), el club ahora busca al goleador del torneo liguista: Daniel Gómez, quien convirtió 19 tantos en la última temporada con la camiseta de Almirante Brown. De esa manera, el equipo busca dar otro salto de calidad aprovechando los cuatro cupos de refuerzos permitidos para esta instancia decisiva. Un factor que podría inclinar la balanza a favor de su llegada es la presencia de Sergio Décima en el cuerpo técnico de Central, quien conoce a la perfección al delantero tras haberlo dirigido en su club de origen.
Sin embargo, la búsqueda no se limita a los goles. El cuerpo técnico también pretende sumar generación de juego en la mitad de la cancha y el elegido es Carlos Juárez, volante creativo de Graneros. El propio jugador de los “Cocodrilos” reconoció el interés y se mostró entusiasmado con la posibilidad: “Estoy contento porque me mandaron un mensaje. Ojalá pueda concretar, teniendo en cuenta que Tucumán Central tiene un gran plantel y que puede pelear el ascenso”. Además, en la carpeta de la dirigencia aparece el nombre de Benjamín Ruiz Rodríguez, con pasado reciente en Graneros y Unión Simoca, como una alternativa en caso de que el pase de Gómez no se pueda concretar.
Agenda confirmada
Mientras se definen las incorporaciones, el Consejo Federal confirmó el cronograma para el próximo cruce. El partido de ida de las semifinales ante Boroquímica de Rosario de Lerma se disputará este domingo 4 de enero, a las 17, en Villa Alem, mientras que la revancha será el 11 de enero en tierras salteñas. Al respecto, Arrieta analizó a su próximo adversario con respeto: “Boroquímica es un buen equipo, que intenta jugar siempre; son jóvenes y tienen muchas virtudes”.
Con el objetivo claro, el plantel no tendrá vacaciones. Luego del entrenamiento del miércoles y el brindis navideño, los jugadores retomaron las prácticas este viernes por la tarde. La exigencia continuará el fin de semana con sesiones matutinas tanto el sábado como el domingo, mientras que lunes y martes los trabajos serán vespertinos. El único respiro llegará el jueves 31 de diciembre para despedir el año, ya que el miércoles previo también habrá actividad por la mañana. En Villa Alem saben que el esfuerzo vale la pena: están a pocos pasos de hacer historia.