Dos menores permanecen internados tras ser heridos con armas durante las fiestas en Tucumán

El primer caso corresponde a un niño de tres años, que ingresó al hospital el 25 de diciembre con una herida de arma de fuego. Según el relato de la madre, el pequeño se encontraba jugando en el domicilio de su abuela cuando sintió el impacto, que inicialmente fue confundido con pirotecnia. Al advertir la presencia de sangre, fue trasladado de urgencia a un centro de atención primaria y luego derivado al Hospital de Niños.