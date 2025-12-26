No todo está perdido: las buenas noticias climáticas que marcaron el 2025

Un mundo que se descarboniza

Una de las conquistas más alentadoras es que, a pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero se acumulan a paso agigantado y las regulaciones de los países están lejos de detener este fenómeno, el mundo se está descarbonizando más rápido de lo esperado hace 10 años. Se espera que la inversión global en la transición a la energía limpia alcance un récord de 2,2 miles de millones de dólares en 2025, según una investigación de la Unidad de Inteligencia Energética y Climática (ECIU), una organización sin fines de lucro de Londres.