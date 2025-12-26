No todo está perdido: las buenas noticias climáticas que marcaron el 2025

Desastres inconcebibles, pérdidas irreconciliables y lamentos desconsolados. Al hablar de lo que ocurre en nuestro planeta, específicamente en el estado de sus ecosistemas, de sus organismos y de sus lugares naturales, las noticias desalentadoras surgen a borbotones y 2025 fue un año abarrotado de novedades abrumadoras. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron, el progreso corporativo en materia climática se ralentizó y muchas regulaciones se redujeron. Pero en esa marea también hubo logros climáticos.
Pareciera increíble que en un año de huracanes como el Melissa en el Caribe y Norteamérica, la tormenta Benjamín en Europa Occidental, de las sequías prolongadas en el Oriente Medio y de los incendios, así como fuertes precipitaciones en Argentina —como fue el caso de Bahía Blanca—, haya novedades que aún susciten algún tipo de aliento. Son hitos que, si bien no son suficientes para frenar la deriva de los recursos naturales, al menos brindan cierto impulso para que el mundo siga avanzando en 2026.
Un mundo que se descarboniza
Una de las conquistas más alentadoras es que, a pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero se acumulan a paso agigantado y las regulaciones de los países están lejos de detener este fenómeno, el mundo se está descarbonizando más rápido de lo esperado hace 10 años. Se espera que la inversión global en la transición a la energía limpia alcance un récord de 2,2 miles de millones de dólares en 2025, según una investigación de la Unidad de Inteligencia Energética y Climática (ECIU), una organización sin fines de lucro de Londres.
"¿Es esto suficiente para mantenernos seguros? No, claramente no lo es", dijo Gareth Redmond-King, director internacional de ECIU al medio Bloomberg. "¿Es un progreso notable comparado con lo que esperábamos? Claramente lo es".
Energías renovables
Este también fue el año en que la capacidad de energía renovable alcanzó nuevos máximos, las baterías se abarataron más que nunca y se hizo realidad un nivel de protección sin precedentes para la alta mar. La inteligencia artificial aceleró y optimizó la investigación climática, y aumentó la precisión de los pronósticos meteorológicos. E incluso a medida que los estragos del cambio climático se hacían más evidentes, las economías y las personas pudieron acceder a un número creciente de instrumentos para protegerse.
Según un análisis de Bloomberg, el 2025 se consolidó como un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Lo que hace unos años parecía una meta lejana, hoy muestra cifras concretas: por cada dólar invertido en combustibles fósiles, ya se destinan dos dólares a energías limpias. En las potencias globales como China, EE. UU. e India, esa cifra asciende a 2,60 dólares, marcando el fin de la hegemonía del petróleo en las carteras de inversión.
Los hitos climáticos de 2025
Desde la fuente mencionada elaboraron un análisis de las inversiones, innovaciones y cambios de políticas que resultaron beneficiosos para el clima en 2025.
El "boom" de la energía solar y eólica
La capacidad renovable creció a un ritmo tan acelerado que logró cubrir por sí sola el aumento de la demanda eléctrica mundial. Según datos de Ember, la capacidad instalada subió un 11% respecto al año anterior, manteniendo al mundo dentro del objetivo de la COP 28: triplicar la energía limpia para 2030. Este avance no es solo ambiental, sino económico: los precios de las baterías cayeron un 8%, alcanzando un mínimo histórico de 108 dólares por kWh, lo que facilita la electrificación masiva.
La IA: un aliado inesperado
Lejos de ser solo un consumidor de energía, la inteligencia artificial se convirtió en un motor de la transición. La necesidad de alimentar centros de datos impulsó inversiones récord en reactores nucleares de nueva generación y la modernización de redes eléctricas. Además, startups como Lila Sciences están utilizando IA para descubrir materiales sostenibles y proteínas que aceleran la descarbonización, recaudando cifras millonarias para la investigación científica.
Hitos legales: el mar y la justicia
En el plano internacional, dos noticias cambiaron el tablero como el Tratado de Alta Mar y un fallo histórico. Tras años de espera, se ratificó el acuerdo que entrará en vigor en 2026. Permitirá proteger el 60% de los océanos que no tienen jurisdicción nacional, regulando por primera vez la actividad en aguas internacionales.
Además, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que los países pueden violar el derecho internacional si no limitan el calentamiento global a 1,5 °C. Este fallo otorga una herramienta legal sin precedentes para que ONG y ciudadanos exijan cuentas a sus gobiernos.
Adaptación: soluciones simples ante el clima extremo
Mientras California enfrenta tormentas invernales sin precedentes que ponen a prueba la infraestructura, el enfoque de adaptación está cambiando. Un informe de McKinsey destaca que soluciones sencillas —como la plantación masiva de árboles en ciudades y el uso de ventiladores— son hoy las herramientas más eficaces para proteger a las poblaciones vulnerables. En Carolina del Norte incluso se implementaron "supertechos" resistentes a huracanes, vinculando los seguros de vivienda directamente con la prevención climática.