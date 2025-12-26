Mundial de Ajedrez: Faustino Oro y otra prueba ante la élite

Precisamente el campus de esa casa de estudios será el escenario donde los mejores jugadores del mundo definirán los nuevos campeones de partidas rápidas (15 minutos para cada participante) y ultrarrápidas o “blitz” (tres minutos de tiempo para cada uno), desde hoy hasta el 30 de diciembre. Para Faustino Oro será su tercera participación en el torneo. El niño ya jugó en Uzbekistán en 2023 (finalizó 186° en Rápidas y 174° en Blitz), y en Nueva York en 2024 (93° y 144° respectivamente). La progresión del joven prodigio argentino es mirada de cerca por todo el mundo del ajedrez.