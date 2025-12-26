Mundial de Ajedrez: Faustino Oro y otra prueba ante la élite

Se vuelve a jugar el Mundial en Catar. Qué mejor señal para los argentinos que participarán en el certamen ecuménico organizado por la FIDE de Rápidas y Blitz, dos de las modalidades más importantes del ajedrez, justo en la ciudad donde Argentina fue campeón hace tres años. Faustino Oro y Candela Francisco tratarán de contagiarse del espíritu de la Selección, que concentró en la Universidad de Catar durante aquel logro mundialista.
Precisamente el campus de esa casa de estudios será el escenario donde los mejores jugadores del mundo definirán los nuevos campeones de partidas rápidas (15 minutos para cada participante) y ultrarrápidas o “blitz” (tres minutos de tiempo para cada uno), desde hoy hasta el 30 de diciembre. Para Faustino Oro será su tercera participación en el torneo. El niño ya jugó en Uzbekistán en 2023 (finalizó 186° en Rápidas y 174° en Blitz), y en Nueva York en 2024 (93° y 144° respectivamente). La progresión del joven prodigio argentino es mirada de cerca por todo el mundo del ajedrez.
El Maestro Internacional más joven de la historia ya venció a jugadores históricos como Magnus Carlsen o Fabiano Caruana en este tipo de partidas de alta velocidad, aunque lo hizo por internet. En el certamen presencial deberá mostrar su temple, pero los mejores del ranking ya lo ven como un rival peligroso.
Candela Francisco también busca medirse con las mejores
En cuanto a la rama femenina, nuestro país también estará bien representado. La joven de 19 años fue campeona en el Mundial Sub 20 de 2023, venciendo a rivales hasta tres años mayores que ella. Además, actualmente es bicampeona de las Américas, aunque todos sus logros fueron en el ritmo Clásico. Participará en el certamen femenino, donde la gran candidata es la china Wenjun Ju, campeona mundial en la modalidad Clásica y Blitz, y la india Humpy Koneru, monarca en Rápidas.
Formatos, calendario, y premios
El torneo de Rápidas dará comienzo hoy, y se extenderá hasta el domingo 28. El torneo abierto se jugará a 13 ruedas (cinco el día 26, cuatro el 27 y cuatro el 28). El exclusivo de mujeres será a 11 ruedas (cuatro el 26, cuatro el 27 y tres el 28). El Open repartirá 350 mil euros en premios, mientras que en el Femenino habrá 155 mil euros.
El Blitz, por su parte, se disputará el lunes 29 y el martes 30. El Abierto será a 19 ruedas (trece el 29, y seis el 30). En esa misma jornada, los cuatro mejores accederán a la etapa siguiente, la semifinal y final, en la que se definirán las plazas a través de duelos a cuatro partidas, con ese ritmo ultra veloz.
El femenino se jugará a 15 ruedas (diez el 29, y cinco el 30). Aquí también, las cuatro mejores mujeres accederán a la etapa semifinal y final, con el mismo sistema de duelos que los varones. Los premios del Blitz serán repartidos de la misma manera que en las categorías del mundial de Rápidas.