Ni negro, ni flúor: Agustina Cherri reveló cuál será el color de bikini que reinará en el verano 2026

La actriz sorprendió en sus redes sociales al adelantar la paleta de colores que dominará las playas en 2026.

Hace 1 Hs

Agustina Cherri lo hizo de nuevo. La actriz, que se consolidó como una de las máximas referentes de moda en Argentina, aprovechó su escapada al mar para dictar sentencia sobre lo que veremos en todas las playas el próximo año. Con un diseño audaz y un tono sofisticado, demostró por qué es la reina de las tendencias.

El regreso de los tonos tierra: el protagonismo del chocolate

Mientras muchos apuestan por los colores flúor o pasteles, Cherri decidió ir a contramano y elegir la elegancia del marrón chocolate. Este tono, que pisa fuerte para la temporada verano 2026, se posiciona como el favorito por su versatilidad: resalta el bronceado de manera natural y aporta un aire de lujo silencioso incluso en la arena.

Los detalles del diseño que revolucionó Instagram

La actriz no solo acertó con el color, sino también con un corte que apuesta por la audacia:

Corpiño: un diseño triangular clásico con un escote pronunciado que estiliza la figura.

Bombacha: una pieza ultra cavada de estilo colaless, fiel a la tendencia de micro-bikinis que domina la escena global.

Textura: un acabado liso que permite que el color sea el verdadero protagonista del conjunto.

"Beach hair" y minimalismo: el beauty look de Agustina

Para complementar su traje de baño, Agustina optó por la naturalidad absoluta, una elección clave para no sobrecargar el estilismo playero:

Lució ondas naturales ("beach waves") bien marcadas, logrando ese efecto relajado de "recién salida del mar".

Siguiendo la tendencia no-makeup, utilizó muy pocos productos, dejando que su piel fuera la protagonista bajo el sol.

