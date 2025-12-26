Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

Cuándo serán los primeros feriados de 2026

Cada año el calendario de feriados se abre con el del 1° de enero, día en que se celebra el Año Nuevo. Esta será la única fecha extraordinaria del primer mes a nivel nacional. Las siguientes serán 45 días después, pero llegarán recargadas y dobles, porque el próximo feriado será el lunes 16 de febrero. Se trata del primer feriado de Carnaval, al que se sumará el del martes 17. Junto al sábado 14 y domingo 15, los argentinos tendrán en febrero el primer fin de semana extra largo del año.