Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

El año todavía no terminó, pero el Gobierno ya definió cómo quedará el calendario de feriados para 2026.

Ya se decretaron los tres días no laborables de 2026. Ya se decretaron los tres días no laborables de 2026. Foto: Los Andes
El Gobierno nacional acaba de definir cómo quedará el calendario de feriados 2026 y decretó cuándo serán los tres días no laborables que, por ley, pueden incorporarse a la agenda por año. Como es de esperarse, el 1° de enero será feriado por Año Nuevo. Pero los argentinos desean saber cuándo serán los siguientes feriados para preparar sus actividades.

Calendario 2026: ¿cuándo serán los feriados de Semana Santa el próximo año?

Calendario 2026: ¿cuándo serán los feriados de Semana Santa el próximo año?

En consonancia con las celebraciones de años anteriores y de acuerdo a lo decretado mediante la Resolución 164/2025, prácticamente todos los meses del año tendrán, al menos, un feriado. El único en el que no habrá una fecha especial, según el calendario nacional, será septiembre. Pero además de los decretados por el Ministerio del Interior, cada provincia tendrá los asuetos y feriados propios de su historia y organización.

Es por ello que Tucumán sí contará con un feriado durante el noveno mes del año. En septiembre, la provincia conmemora la Batalla de Tucumán el 24.

Cuándo serán los primeros feriados de 2026

Cada año el calendario de feriados se abre con el del 1° de enero, día en que se celebra el Año Nuevo. Esta será la única fecha extraordinaria del primer mes a nivel nacional. Las siguientes serán 45 días después, pero llegarán recargadas y dobles, porque el próximo feriado será el lunes 16 de febrero. Se trata del primer feriado de Carnaval, al que se sumará el del martes 17. Junto al sábado 14 y domingo 15, los argentinos tendrán en febrero el primer fin de semana extra largo del año.

En marzo el calendario tiene marcados algunos días extraordinarios también. Uno de los días no laborables se instauró el 23 de marzo. Junto al 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, formarán un fin de semana extra largo –de cuatro días–. Se sumarán al sábado 21 y domingo 22.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La fecha de esta festividad cambia cada año, ya que se determina según el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte (otoño en el sur). Por eso puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Las fechas principales son:

- Domingo de Ramos: 29 de marzo

- Lunes Santo: 30 de marzo

- Martes Santo: 31 de marzo

- Miércoles Santo: 1° de abril

- Jueves Santo: 2 de abril (día no laborable en Argentina y feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

- Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)

- Sábado Santo o Sábado de Gloria: 4 de abril

- Domingo de Pascua o de Resurrección: 5 de abril

