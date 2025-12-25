Secciones
Lula minimizó el impacto de los aranceles de EEUU y destacó la baja de precios en Brasil

"El año termina bien", aseguró el mandatario.

Hace 1 Hs

El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños no tuvieron un impacto relevante en la economía del país y afirmó que Brasil cierra el año con un balance positivo, tanto en el ámbito interno como en el comercio exterior.

“El año termina bien. El precio de los alimentos está bajando y la gente vuelve a acceder a productos que se habían encarecido. Incluso la tasación impuesta por Estados Unidos contra Brasil terminó siendo irrelevante”, expresó el mandatario durante un acto realizado en el Palacio del Planalto, en Brasilia.

Si bien Lula no detalló qué sectores fueron alcanzados por las medidas arancelarias dispuestas por Washington, remarcó la capacidad de adaptación de la economía brasileña frente a un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales y geopolíticas.

En el plano interno, el jefe de Estado destacó la recuperación del poder adquisitivo, con especial énfasis en la baja de los precios de los alimentos, un aspecto clave para los hogares de menores ingresos. Según señaló, esta tendencia contribuye a cerrar el año en un contexto social y económico más favorable.

Temas Estados Unidos de AméricaBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpJair BolsonaroEstados Unidos
