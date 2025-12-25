Taylor Swift donó un millón de dólares en honor a su padre y reforzó su compromiso con causas solidarias

Taylor Swift volvió a demostrar que su impacto trasciende la música. La artista realizó una donación de un millón de dólares a la Asociación Estadounidense del Corazón, en un gesto profundamente personal: el aporte fue realizado en honor a su padre, Scott Swift, quien este año fue sometido a una compleja cirugía cardíaca.
La cantante decidió colaborar con la entidad que lucha contra las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares luego de atravesar de cerca la experiencia familiar. Scott Swift fue operado mediante un procedimiento de quíntuple bypass para tratar cinco obstrucciones, una situación que marcó a la artista y la impulsó a involucrarse activamente en la causa.
“La notable generosidad de Taylor Swift creará un cambio duradero mucho más allá de su valor financiero”, expresó Nancy Brown, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense del Corazón. “La experiencia de su familia con enfermedades cardiovasculares es muy común y afecta a casi la mitad de los adultos estadounidenses. Su compromiso de apoyar a su padre hará que muchos otros tomen conciencia de la necesidad de tomarse en serio la salud del corazón, fortalecer los esfuerzos de prevención y mejorar los factores de riesgo controlables, ayudando en última instancia a que más personas vivan vidas más largas y saludables”, agregó.
En el mismo comunicado, la propia Swift dejó un mensaje esperanzador: “Mi esperanza es que juntos podamos levantar la mano colectivamente e impulsar un cambio significativo contra esta enfermedad, dando forma a un futuro más saludable para las generaciones venideras”.
La artista había hablado del estado de salud de su padre durante una reciente aparición en el programa conducido por su actual prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, donde contó detalles del proceso médico que atravesó la familia.
Pero este no fue el único gesto solidario de la cantante en las últimas semanas. En la previa de la Navidad, Swift también donó un millón de dólares a la organización Feeding America, dedicada a combatir el hambre en los Estados Unidos. Desde la ONG destacaron el impacto de la contribución: “Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, expresó su directora ejecutiva, Claire Babineaux-Fontenot.
Desde Feeding America remarcaron que la donación permitirá “asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro”. No es la primera vez que la artista colabora con la organización: ya había realizado importantes aportes en el pasado, entre ellos una donación millonaria en octubre del año pasado para asistir a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que causaron graves daños en el sudeste de Estados Unidos.
Según el último informe de Feeding America, la inseguridad alimentaria afecta actualmente a unos 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinas, una cifra que refuerza la relevancia del compromiso social de figuras públicas como Taylor Swift.