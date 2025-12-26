Secciones
LA GACETA
EspectáculosGuía para salir

Nancy Pedro despide un satisfactorio 2025 en Lo de la Paliza y hay folclore norteño en peñas
Nancy Pedro Nancy Pedro
Hace 4 Hs

Nancy Pedro cerrará esta noche un año intenso y cargado de emociones, con un recital centrado en el cancionero popular argentino folclórico, desde las 22.30 en Lo de la Paliza (Laprida 181), con la compañía de Gallego Estrada y de Joma Medllel, junto a Emilia Danesi como artista invitada.

“Mi 2025 comenzó con la hermosa y sensible tarea de dirigir (junto a Ariel Alberto) la delegación de jóvenes que representó a Tucumán en el festival de Cosquín, una experiencia inolvidable y que además sentó precedente de la Dirección Vocal como un rol necesario; y en febrero el orgullo de poder presentar una vez más el Festival de Carnaval, en una puesta colectiva con más de 100 personas en escena en el teatro San Martín, y dirigí a la delegación taficeña que homenajeó a Mercedes Sosa en el Festival del Limón. Además, volví a dar clases de canto y participé de muchos eventos que demostraron que se puede crecer y aventurarnos a nuevos proyectos, porque el público acompaña y está dispuesto”, le dice a LA GACETA.

Tributo

La cantautora lanzó en plataformas digitales un disco en tributo a Violeta Parra: “Flores para Violeta” recopila muchas de sus obras interpretadas en guitarra y voz. “Estoy en proceso de grabación de un álbum de canciones propias y aprendiendo a producir de la mano de Javier Nadal Testa. Se llamará ‘Ronda’, porque tiene un espíritu comunitario y colectivo así que van a escucharse muchísimas voces y estamos preparando un tributo a Silvio Rodríguez, por lo que fue un año lleno de logros y aprendizajes”, agrega.

Nancy Pedro: “el feminismo transforma la música”

Nancy Pedro: “el feminismo transforma la música”

En el circuito de peñas, en La Escondida (Miguel Lillo 234) se presentarán Nereo Fernández, Lucas Díaz, Mitote, Lucas Uribio, Algarrobales y Salamanqueños; y mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estará Martín Rivas secundado por La Encru, Pato Romano, Álvaro Rodríguez y Lourdes Ovejero.

En El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), el trío La Guitarreada cerrará también su año de shows en vivo, con la presencia de Leandro Robin, Matías de la Rosa y el Paisa Romano, en un recorrido por varios ritmos para bailar y divertirse.

Temas TucumánTafí ViejoNancy Pedro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025
1

Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025

Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026
2

Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática
3

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco
4

Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite
6

Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite

Más Noticias
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué oculta tu mente en este momento

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué oculta tu mente en este momento

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Comentarios