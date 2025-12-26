Nancy Pedro despide un satisfactorio 2025 en Lo de la Paliza y hay folclore norteño en peñas

“Mi 2025 comenzó con la hermosa y sensible tarea de dirigir (junto a Ariel Alberto) la delegación de jóvenes que representó a Tucumán en el festival de Cosquín, una experiencia inolvidable y que además sentó precedente de la Dirección Vocal como un rol necesario; y en febrero el orgullo de poder presentar una vez más el Festival de Carnaval, en una puesta colectiva con más de 100 personas en escena en el teatro San Martín, y dirigí a la delegación taficeña que homenajeó a Mercedes Sosa en el Festival del Limón. Además, volví a dar clases de canto y participé de muchos eventos que demostraron que se puede crecer y aventurarnos a nuevos proyectos, porque el público acompaña y está dispuesto”, le dice a LA GACETA.