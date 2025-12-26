Nancy Pedro despide un satisfactorio 2025 en Lo de la Paliza y hay folclore norteño en peñas

Nancy Pedro cerrará esta noche un año intenso y cargado de emociones, con un recital centrado en el cancionero popular argentino folclórico, desde las 22.30 en Lo de la Paliza (Laprida 181), con la compañía de Gallego Estrada y de Joma Medllel, junto a Emilia Danesi como artista invitada.
“Mi 2025 comenzó con la hermosa y sensible tarea de dirigir (junto a Ariel Alberto) la delegación de jóvenes que representó a Tucumán en el festival de Cosquín, una experiencia inolvidable y que además sentó precedente de la Dirección Vocal como un rol necesario; y en febrero el orgullo de poder presentar una vez más el Festival de Carnaval, en una puesta colectiva con más de 100 personas en escena en el teatro San Martín, y dirigí a la delegación taficeña que homenajeó a Mercedes Sosa en el Festival del Limón. Además, volví a dar clases de canto y participé de muchos eventos que demostraron que se puede crecer y aventurarnos a nuevos proyectos, porque el público acompaña y está dispuesto”, le dice a LA GACETA.
Tributo
La cantautora lanzó en plataformas digitales un disco en tributo a Violeta Parra: “Flores para Violeta” recopila muchas de sus obras interpretadas en guitarra y voz. “Estoy en proceso de grabación de un álbum de canciones propias y aprendiendo a producir de la mano de Javier Nadal Testa. Se llamará ‘Ronda’, porque tiene un espíritu comunitario y colectivo así que van a escucharse muchísimas voces y estamos preparando un tributo a Silvio Rodríguez, por lo que fue un año lleno de logros y aprendizajes”, agrega.
En el circuito de peñas, en La Escondida (Miguel Lillo 234) se presentarán Nereo Fernández, Lucas Díaz, Mitote, Lucas Uribio, Algarrobales y Salamanqueños; y mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estará Martín Rivas secundado por La Encru, Pato Romano, Álvaro Rodríguez y Lourdes Ovejero.
En El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), el trío La Guitarreada cerrará también su año de shows en vivo, con la presencia de Leandro Robin, Matías de la Rosa y el Paisa Romano, en un recorrido por varios ritmos para bailar y divertirse.