Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Ni sidra ni champagne: esta es la opción que se impone como la bebida estrella para recibir el año nuevo

Fresco, liviano y más amable para el cuerpo, se consolida como la gran tendencia, desplazando a las bebidas tradicionales.

Ni sidra ni champagne: esta es la opción que se impone como la bebida estrella para recibir el año nuevo
Hace 1 Hs

El Año Nuevo llega con un cambio inesperado en una de las tradiciones más arraigadas de la mesa argentina. Aunque durante décadas la sidra y el champagne fueron los protagonistas indiscutidos del brindis, esta vez una nueva opción se abre paso con fuerza: el vino blanco.

Cada vez más familias lo eligen para celebrar, atraídas por una propuesta más fresca, liviana y acorde a las altas temperaturas que suelen marcar el mes de diciembre. El cambio de hábito no es casual y responde a una búsqueda de mayor bienestar y disfrute durante las largas cenas festivas.

Uno de los principales motivos por los que el vino blanco gana terreno frente a las bebidas tradicionales es su efecto más amable en el organismo. A diferencia de la sidra o los espumantes, no contiene gas, lo que reduce la sensación de hinchazón y el malestar digestivo que muchas personas experimentan durante las celebraciones. Además, varias de sus variedades presentan menor contenido de azúcar, una característica cada vez más valorada por quienes buscan opciones más livianas o cuidan su consumo.

Cómo servirlo para un brindis ideal

Para que el vino blanco luzca todo su potencial en la mesa navideña, la forma de servirlo es clave. Los especialistas recomiendan una temperatura de entre 8 y 10 grados, ideal para resaltar su frescura y aromas. En noches de calor intenso, se puede agregar algunos hielos a la copa para mantenerlo en su punto justo durante la cena o el brindis.

Las variedades secas son las más elegidas, ya que combinan frescura, ligereza y un sabor equilibrado. De esta manera, el vino blanco se consolida como la bebida furor para recibir el 2026, marcando una nueva forma de celebrar en familia.

Las variedades de vino blanco más elegidas

Entre las opciones más buscadas para estas fiestas se destacan:

Chardonnay: uno de los blancos más populares del mundo. Se caracteriza por su equilibrio y versatilidad, con sabores a frutas blancas como manzana y pera. Puede presentarse en versiones frescas o más intensas, según su elaboración.

Sauvignon Blanc: muy aromático y refrescante, con notas cítricas y herbales. Su acidez marcada lo convierte en una opción ideal para quienes buscan vinos livianos y fáciles de beber.

Torrontés: la variedad emblemática de la Argentina. Se distingue por su perfil floral y perfumado, con aromas intensos y una sensación fresca en boca.

Pinot Grigio (o Pinot Gris): ligero y suave, de baja intensidad, con sabores delicados y acidez equilibrada, ideal para quienes prefieren opciones sutiles.

Riesling: elegante y fresco, con alta acidez. Puede encontrarse en versiones secas o levemente dulces, con notas de frutas cítricas y manzana verde.

Semillón: un blanco clásico y versátil, de cuerpo medio y aromas frutados, que puede elaborarse tanto en estilos jóvenes como más complejos.

Así, el vino blanco se posiciona como el gran protagonista de las mesas navideñas de este año, desplazando a los clásicos y marcando una nueva tendencia en la forma de brindar y celebrar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
2

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
3

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones
6

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones

Más Noticias
Navidad en Tucumán: 11 menores fueron atendidos en la emergencia del Hospital del Niño por lesiones con pirotecnia

Navidad en Tucumán: 11 menores fueron atendidos en la emergencia del Hospital del Niño por lesiones con pirotecnia

“La educación ya no te puede formar para el trabajo”: por qué la IA pone en jaque a la escuela y qué se puede aprender de este cambio

“La educación ya no te puede formar para el trabajo”: por qué la IA pone en jaque a la escuela y qué se puede aprender de este cambio

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Comentarios