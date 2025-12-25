Ni sidra ni champagne: esta es la opción que se impone como la bebida estrella para recibir el año nuevo

Uno de los principales motivos por los que el vino blanco gana terreno frente a las bebidas tradicionales es su efecto más amable en el organismo. A diferencia de la sidra o los espumantes, no contiene gas, lo que reduce la sensación de hinchazón y el malestar digestivo que muchas personas experimentan durante las celebraciones. Además, varias de sus variedades presentan menor contenido de azúcar, una característica cada vez más valorada por quienes buscan opciones más livianas o cuidan su consumo.