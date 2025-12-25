Una niña de 12 años fue herida por una bala perdida en Navidad y lucha por su vida

La familia aseguró que desconoce de dónde provino el disparo. El padre relató que lo primero que escuchó fueron gritos y, de inmediato, la niña se desvaneció y comenzó a sangrar por la nuca. Recién en el hospital San Juan de Dios los médicos informaron que se trataba de una herida de arma de fuego. Por el momento, el proyectil permanece alojado dentro del cráneo de la menor y no se detectó orificio de salida.