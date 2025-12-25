Una niña de 12 años fue herida por una bala perdida en Navidad y lucha por su vida

Una niña lucha por su vida luego de haber sido alcanzada por una bala perdida en la cabeza durante los festejos de Navidad. El trágico episodio ocurrió en en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Cerca de las 2 de la madrugada, la menor de 12 años fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Dios. Sin embargo, cerca de las 6, los médicos decidieron derivarla al sanatorio de la Trinidad, que se encuentra enfrente, para su internación en terapia intensiva.
Hasta el momento, se conocen pocos detalles oficiales sobre el episodio y aún se aguarda un parte médico formal. Sin embargo, familiares de la víctima hablaron con los medios y señalaron que la nena se encuentra “estable”, aunque con pronóstico reservado.
La palabra de la familia de la menor
Uno de sus tíos, Pablo, explicó que, por ahora, “no está comprometida ninguna parte motora” y destacó como dato alentador que “no empeoró” desde su ingreso durante la madrugada.
Según se pudo establecer, la menor recibió el impacto del proyectil en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, a la altura de la nuca, lo que genera interrogantes acerca de la trayectoria y el origen de la bala.
La familia aseguró que desconoce de dónde provino el disparo. El padre relató que lo primero que escuchó fueron gritos y, de inmediato, la niña se desvaneció y comenzó a sangrar por la nuca. Recién en el hospital San Juan de Dios los médicos informaron que se trataba de una herida de arma de fuego. Por el momento, el proyectil permanece alojado dentro del cráneo de la menor y no se detectó orificio de salida.