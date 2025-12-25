Secciones
Mauro Icardi mostró cómo pasó la Navidad junto a sus hijas y a la China Suárez

El futbolista compartió imágenes de la Nochebuena. La ambientación de la casa, el reencuentro familiar y los detalles de una celebración seguida de cerca en redes sociales.

Mauro Icardi mostró cómo pasó la Navidad junto a sus hijas y a la China Suárez
Hace 1 Hs

Eran, sin dudas, una de las parejas más observadas durante la Navidad y la expectativa fue en aumento con el correr de las horas. Mientras las redes se poblaban de posteos festivos, los seguidores -y también los detractores- de la China Suárez y Mauro Icardi aguardaban señales de cómo habían pasado la Nochebuena. La espera se hizo larga, pero finalmente, ya entrada la tarde, ambos activaron el wifi y comenzaron a compartir imágenes de la celebración.

Primero fue Eugenia Suárez quien mostró parte del festejo y, minutos más tarde, el delantero rosarino hizo lo propio. El foco estuvo puesto en el reencuentro con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, a quienes volvió a ver tras un tiempo sin compartir días juntos. El reciente fallo judicial que habilitó el encuentro navideño había generado expectativa y cierta tensión previa. Mientras tanto, la conductora celebró en Punta del Este junto a Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos que tuvo con Maxi López- y otros integrantes de su familia, mientras Icardi pasó la noche con las niñas y con parte del círculo íntimo de la China, incluidos sus tres hijos.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 14 millones de seguidores, el futbolista publicó una serie de imágenes que retrataron la velada. Las postales permitieron espiar la impactante ambientación de la llamada “casa de los sueños”, la propiedad en la que Icardi imaginó su futuro junto a Wanda Nara y que hoy funciona como su residencia temporaria cada vez que regresa al país.



Desde las guirnaldas navideñas que adornaban las rejas de entrada hasta el sendero empedrado iluminado por la luz del atardecer, cada rincón fue parte del relato visual. Ya en el interior, el gran protagonista fue el imponente árbol de Navidad, ubicado en el hall central, decorado con esferas rojas y cartas manuscritas colgadas de sus ramas. La misma combinación cromática se repetía en la guirnalda que descendía por la baranda de la escalera.

También hubo tiempo para las fotos de pareja. La China posó con un vestido floral y acampanado, coronado por una flor blanca en el cabello, mientras que Icardi eligió una camisa blanca -casi un sello entre celebridades- y pantalón oscuro. Las imágenes confirmaron una relación que ya lleva un año y que continúa bajo la mirada atenta del público.

El delantero también compartió postales junto a sus hijas, a quienes volvió a ver tras un mes y medio. Ambas se muestran cada vez menos en redes sociales, una decisión que comparten tanto él como su madre. La mayor lució un vestido negro con botas altas, en sintonía con el estilo de Rufina, la hija de la China y Nicolás Cabré. La menor, en tanto, eligió un vestido de paillettes plateado con sandalias color piel.



“Feliz Navidad”, escribió Icardi como único texto del posteo, acompañado por los emojis de un arbolito, Papá Noel y un corazón rojo. La publicación se llenó rápidamente de “me gusta” y comentarios positivos que llegaron desde distintos puntos del mundo, incluida Turquía, donde el delantero es ídolo. Una sonrisa constante en cada imagen pareció sintetizar el momento: la calma de un reencuentro familiar antes de volver a Estambul para reincorporarse al Galatasaray y comenzar la cuenta regresiva hacia el próximo encuentro.

Temas Eugenia "China" SuárezMauro Icardi
