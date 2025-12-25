Mauro Icardi mostró cómo pasó la Navidad junto a sus hijas y a la China Suárez

Primero fue Eugenia Suárez quien mostró parte del festejo y, minutos más tarde, el delantero rosarino hizo lo propio. El foco estuvo puesto en el reencuentro con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, a quienes volvió a ver tras un tiempo sin compartir días juntos. El reciente fallo judicial que habilitó el encuentro navideño había generado expectativa y cierta tensión previa. Mientras tanto, la conductora celebró en Punta del Este junto a Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos que tuvo con Maxi López- y otros integrantes de su familia, mientras Icardi pasó la noche con las niñas y con parte del círculo íntimo de la China, incluidos sus tres hijos.