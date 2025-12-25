Tragedia en Navidad: mató a su vecino por usar pirotecnia en La Plata

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho fue advertido a través de una alerta radial recibida por personal del Comando Patrulla, que daba cuenta de la presencia de una persona herida de arma de fuego dentro del complejo habitacional. Al arribar, los efectivos encontraron a varios vecinos reunidos y el cuerpo sin vida de la víctima en el descanso de una escalera, con heridas de bala en el cuello y el hombro izquierdo.