Tragedia en Navidad: mató a su vecino por usar pirotecnia en La Plata

Una discusión originada por el uso de pirotecnia durante los festejos de Navidad terminó en tragedia en la ciudad de La Plata. Un hombre de 68 años asesinó de un disparo a su vecino luego de un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre.
El agresor, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el acto.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho fue advertido a través de una alerta radial recibida por personal del Comando Patrulla, que daba cuenta de la presencia de una persona herida de arma de fuego dentro del complejo habitacional. Al arribar, los efectivos encontraron a varios vecinos reunidos y el cuerpo sin vida de la víctima en el descanso de una escalera, con heridas de bala en el cuello y el hombro izquierdo.
De acuerdo con los testimonios recolectados en el lugar, el conflicto se desató cuando los hijos de la víctima utilizaban pirotecnia. Ante esa situación, el ahora detenido reaccionó violentamente y comenzó a disparar desde el interior de su vivienda.
Los policías ingresaron al departamento señalado, cuya puerta se encontraba entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento fue reducido y detenido sin oponer resistencia.
Durante el allanamiento, se secuestró una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre .40 -utilizada en el ataque-, una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y diversas municiones de distintos tipos. Según precisaron las fuentes, ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.
El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en el lugar junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata para coordinar las actuaciones judiciales y periciales. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos, mientras se solicitó la intervención del personal médico y de la morguera para el traslado del cuerpo.
Tras el homicidio, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 propiedad del imputado en represalia por el ataque, lo que generó momentos de alta tensión en el barrio. Ante esta situación, se desplegó un operativo policial para prevenir nuevos incidentes.
Durante el procedimiento también se incautaron dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, una munición calibre .40 con punta cónica y una funda para pistola.
El acusado fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 de La Plata, imputado por el delito de homicidio.