Los combustibles acumularon subas de más del 40% en 2025 y superaron la inflación

Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que la suba de diciembre se había postergado frente a la devaluación acumulada desde julio y que probablemente las empresas aguardaron hasta después de las elecciones. Por su parte, Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que los precios dependen de cuatro factores: la baja del petróleo, que actuó como ancla y moderó los valores; y la devaluación, la liberación de impuestos y el aumento de los biocombustibles, que empujaron los precios por encima de la inflación y elevaron el costo en dólares.