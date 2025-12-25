Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Los combustibles acumularon subas de más del 40% en 2025 y superaron la inflación

Los precios de naftas y gasoil se incrementaron por encima del 30% de inflación anual, impulsados por la devaluación, los biocombustibles y los impuestos.

El expendio de combustibles. El expendio de combustibles.
Hace 2 Hs

Durante 2025, los combustibles en Argentina registraron aumentos acumulados superiores al 40%, superando la inflación anual, que rondó el 30%, y respondiendo tanto a factores locales como internacionales. Entre las principales variables que impulsaron estas subas, el tipo de cambio se destacó como determinante.

Según un informe de la firma Montamat & Asociados, “en los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”. En diciembre, el ajuste superó el 4% a nivel país.

El reporte explicó que los incrementos respondieron a la necesidad de compensar subas del tipo de cambio (41%), del biodiesel (67%), del bioetanol (37%) y de los impuestos a los combustibles (52%), lo que resultó en incrementos por encima de la inflación. Tras estos ajustes, los precios locales quedaron levemente por encima de sus paridades de importación: las naftas premium promedio en el país quedaron un 9% arriba, mientras que el gasoil se ubicó casi en paridad, consignó el sitio Infobae.

En este contexto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción del 2% en los precios de los combustibles a nivel nacional. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, explicó el directivo. Desde la petrolera destacaron que los ajustes no responden solo a los precios internacionales, sino también a la evolución del tipo de cambio, los impuestos y los biocombustibles.

Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que la suba de diciembre se había postergado frente a la devaluación acumulada desde julio y que probablemente las empresas aguardaron hasta después de las elecciones. Por su parte, Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que los precios dependen de cuatro factores: la baja del petróleo, que actuó como ancla y moderó los valores; y la devaluación, la liberación de impuestos y el aumento de los biocombustibles, que empujaron los precios por encima de la inflación y elevaron el costo en dólares.

El informe de Montamat destacó que la caída del precio internacional del crudo por debajo de U$S64 por barril entre octubre y diciembre tiene efectos mixtos: ayuda a estabilizar los precios locales, pero proyecta riesgos para la viabilidad de proyectos de yacimientos con costos elevados si el barril de referencia se mantiene por debajo de U$S55 en 2026.

La consultora remarcó que mantener un perfil exportador competitivo requerirá reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad, apoyados en un orden macroeconómico estable, baja inflación y reformas estructurales -laboral, impositiva y previsional- que se debatirán en el Congreso y que impactarán en la competitividad del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesEl PaísInflaciónCombustiblesArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
3

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones
6

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones

Más Noticias
Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Comentarios