Los combustibles acumularon subas de más del 40% en 2025 y superaron la inflación

Durante 2025, los combustibles en Argentina registraron aumentos acumulados superiores al 40%, superando la inflación anual, que rondó el 30%, y respondiendo tanto a factores locales como internacionales. Entre las principales variables que impulsaron estas subas, el tipo de cambio se destacó como determinante.
Según un informe de la firma Montamat & Asociados, “en los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”. En diciembre, el ajuste superó el 4% a nivel país.
El reporte explicó que los incrementos respondieron a la necesidad de compensar subas del tipo de cambio (41%), del biodiesel (67%), del bioetanol (37%) y de los impuestos a los combustibles (52%), lo que resultó en incrementos por encima de la inflación. Tras estos ajustes, los precios locales quedaron levemente por encima de sus paridades de importación: las naftas premium promedio en el país quedaron un 9% arriba, mientras que el gasoil se ubicó casi en paridad, consignó el sitio Infobae.
En este contexto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción del 2% en los precios de los combustibles a nivel nacional. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, explicó el directivo. Desde la petrolera destacaron que los ajustes no responden solo a los precios internacionales, sino también a la evolución del tipo de cambio, los impuestos y los biocombustibles.
Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que la suba de diciembre se había postergado frente a la devaluación acumulada desde julio y que probablemente las empresas aguardaron hasta después de las elecciones. Por su parte, Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que los precios dependen de cuatro factores: la baja del petróleo, que actuó como ancla y moderó los valores; y la devaluación, la liberación de impuestos y el aumento de los biocombustibles, que empujaron los precios por encima de la inflación y elevaron el costo en dólares.
El informe de Montamat destacó que la caída del precio internacional del crudo por debajo de U$S64 por barril entre octubre y diciembre tiene efectos mixtos: ayuda a estabilizar los precios locales, pero proyecta riesgos para la viabilidad de proyectos de yacimientos con costos elevados si el barril de referencia se mantiene por debajo de U$S55 en 2026.
La consultora remarcó que mantener un perfil exportador competitivo requerirá reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad, apoyados en un orden macroeconómico estable, baja inflación y reformas estructurales -laboral, impositiva y previsional- que se debatirán en el Congreso y que impactarán en la competitividad del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.