Murió Pat Finn, recordado por su participación en la icónica serie Friends y The Middle

El actor y comediante Pat Finn, recordado por su participación en la icónica serie Friends y por su rol recurrente en The Middle, murió a los 60 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer. El intérprete falleció en su hogar de Los Ángeles, rodeado de su familia, según confirmaron fuentes cercanas a medios estadounidenses como TMZ y Fox News.