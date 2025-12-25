Murió Pat Finn, recordado por su participación en la icónica serie Friends y The Middle

El actor y comediante Pat Finn, recordado por su participación en la icónica serie Friends y por su rol recurrente en The Middle, murió a los 60 años luego de una prolongada batalla contra el cáncer. El intérprete falleció en su hogar de Los Ángeles, rodeado de su familia, según confirmaron fuentes cercanas a medios estadounidenses como TMZ y Fox News.
Finn luchaba contra un cáncer de vejiga diagnosticado en 2022, enfermedad que había logrado entrar en remisión pero que regresó con mayor agresividad y se metastatizó. La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en el ambiente artístico.
Patrick Cassidy Finn había nacido el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois. Inició su carrera en la comedia en Chicago, donde integró el prestigioso grupo The Second City, una verdadera cantera de talentos del humor estadounidense. Allí forjó una estrecha amistad con Chris Farley, con quien compartió estudios en la Universidad de Marquette, donde incluso jugaron rugby y fueron compañeros de habitación.
En televisión, Finn dejó una marca con múltiples participaciones en series emblemáticas. En Friends interpretó al Dr. Roger, uno de los intereses amorosos de Monica Geller, en el episodio alternativo “The One That Could Have Been”. También tuvo recordadas apariciones en Seinfeld (como Joe Mayo), Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun, That ’70s Show, Curb Your Enthusiasm y The Goldbergs.
Su papel más destacado llegó con The Middle, donde dio vida a Bill Norwood, el vecino y amigo entrañable de la familia Heck, personaje que interpretó entre 2011 y 2018 y que lo consolidó ante el gran público.
En cine, participó en comedias populares como Dude, Where’s My Car?, I Love You, Beth Cooper e It’s Complicated. Además de su trabajo actoral, Finn se desempeñó como profesor adjunto de improvisación en universidades como Marquette y la University of Colorado Boulder, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones de artistas.
Desde 1990 estaba casado con Donna, con quien tuvo tres hijos: Cassidy, Caitlin y Ryan. Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas y amigos expresaron su dolor. El comediante Jeff Dye lo definió como “uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor perfecto”.