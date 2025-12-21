Se vendió por más de U$S30 millones el edificio icónico de Friends

Aunque Friends se grabó casi en su totalidad en estudios de Los Ángeles, la historia estaba ambientada en Nueva York y la fachada de este edificio se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la serie. Desde su emisión original en 1994 por National Broadcasting Company (NBC), una cadena de televisión, el lugar pasó a ser una parada obligatoria para los fanáticos que visitan la ciudad.