Se vendió por más de U$S30 millones el edificio icónico de Friends

A más de tres décadas de su estreno, Friends continúa siendo un fenómeno cultural global. La serie, que marcó a generaciones, mantiene vigencia a través de las plataformas de streaming y además por el icónico edificio donde vivían Mónica, Rachel, Chandler, Phoebe, Ross y Joey.
La propiedad, ubicada en la calle Bedford Street número 90, en Manhattan, fue vendida por U$S32,7 millones, según The Real Deal. El comprador es un inversor internacional, mientras que la operación fue gestionada por Michael Sherman, de Baseline Real Estate Advisors.
El edificio pertenecía a Wharton Properties, la firma inmobiliaria de Jeff Sutton, quien lo había adquirido en febrero de 2024 por U$S18,25 millones. Tras la compra, se realizaron renovaciones en varios de los departamentos, lo que habría incrementado su valor de mercado en menos de un año.
Aunque Friends se grabó casi en su totalidad en estudios de Los Ángeles, la historia estaba ambientada en Nueva York y la fachada de este edificio se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la serie. Desde su emisión original en 1994 por National Broadcasting Company (NBC), una cadena de televisión, el lugar pasó a ser una parada obligatoria para los fanáticos que visitan la ciudad.
En octubre de 2023, cientos de seguidores se acercaron al famoso edificio como una forma de homenajear a Matthew Perry, tras conocerse la noticia de su muerte. Velas, flores y mensajes cubrieron la esquina de Bedford y Grove street.
La sitcom norteamericana Friends demuestra que su impacto va mucho más allá de la pantalla. La serie marcó una época y a toda una generación, y hoy vuelve a dar que hablar al protagonizar una de las ventas inmobiliarias más comentadas de Nueva York, cerrada por una suma millonaria.