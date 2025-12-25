Secciones
Navidad con mensajes políticos: Jaldo, Chahla y Catalán marcaron la agenda en Tucumán

A nivel nacional, el Presidente y otros referentes difundieron saludos por la festividad, en una jornada atravesada por mensajes institucionales y por la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Hace 3 Hs

En el marco de las celebraciones de Navidad, distintos referentes del arco político tucumano utilizaron las redes sociales para enviar mensajes con llamados a la unidad, la esperanza y el fortalecimiento de valores comunitarios.

El gobernador Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en expresarse y dedicó un mensaje especial a las familias de la provincia. “En esta Navidad quiero hacerles llegar un saludo muy especial a todas las familias tucumanas”, escribió, y remarcó la importancia de transitar estas fechas “unidos, compartiendo en familia, renovando la esperanza y fortaleciendo valores que nos identifican como pueblo solidario y trabajador”. 

Además, agregó que, aun en un contexto complejo, “el camino es juntos, con un Estado presente que acompaña y cuida”.

En la capital, la intendenta Rossana Chahla también compartió su saludo navideño, vinculado a las celebraciones culturales que se desarrollaron en la ciudad. “Muy feliz de compartir con nuestros vecinos y vecinas, celebrando juntos la Navidad en la ciudad, desde nuestras raíces y tradiciones”, expresó. 

En ese sentido, destacó la realización de la Misa Criolla como un espacio de “reflexión, emoción y fe compartida”, y remarcó la importancia de promover “propuestas culturales abiertas y gratuitas que nos permitan encontrarnos y valorar lo nuestro”.

Desde el espacio libertario, el  referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, publicó un mensaje alineado con el rumbo nacional del oficialismo. “Feliz Navidad a todos los argentinos y a cada uno de los que integramos La Libertad Avanza”, escribió. Además, recordó el inicio del proyecto político junto al presidente Javier Milei y llamó a “seguir firmes, con coraje y sin dar un paso atrás”.

Escenario nacional

A nivel nacional, la Navidad volvió a convertirse en una vidriera política. El ex presidente Mauricio Macri publicó un extenso mensaje con tono político y una foto familiar previa a la Nochebuena, mientras que el presidente Javier Milei, fiel a su estilo, utilizó su cuenta de X para saludar brevemente: “Argentinos, Feliz Navidad…!!! VLLC!”, luego de difundir un video en el que anticipó nuevas reformas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel optó por un mensaje de fuerte contenido religioso, en tanto que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se limitó a un escueto saludo: “¡Feliz Navidad! Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Por su parte, Patricia Bullrich, ya en su rol como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, publicó un video en el que agradeció el acompañamiento ciudadano y llamó a profundizar el rumbo del Gobierno. 

En contraste, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois compartió imágenes de una cena solidaria organizada frente al Congreso para personas en situación de calle, bajo el lema: “Una Navidad diferente”.

