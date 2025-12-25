Navidad con mensajes políticos: Jaldo, Chahla y Catalán marcaron la agenda en Tucumán

Desde el espacio libertario, el referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, publicó un mensaje alineado con el rumbo nacional del oficialismo. “Feliz Navidad a todos los argentinos y a cada uno de los que integramos La Libertad Avanza”, escribió. Además, recordó el inicio del proyecto político junto al presidente Javier Milei y llamó a “seguir firmes, con coraje y sin dar un paso atrás”.