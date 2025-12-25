Ni La Joaqui ni Luck Ra: estos son los nombres que figuran en los DNI de la pareja del momento

En el mundo de la música urbana, el nombre artístico lo es todo. Es la marca, el estilo y la armadura con la que los artistas conquistan escenarios. Sin embargo, para La Joaqui y Luck Ra, sus alias son solo la punta del iceberg de una historia que comenzó mucho antes de la fama. Ahora que la pareja ha oficializado su convivencia en un lujoso refugio, el interés por saber quiénes son realmente cuando se apagan las luces ha crecido exponencialmente.