Para ver en Navidad: ¿a qué hora se estrenan los capítulos de Stranger Things este 25 de diciembre?

El inicio del fin de Stranger Things ya está en marcha. La quinta temporada, que corresponde a su entrega final, debutó en Netflix el 26 de noviembre con sus primeros cuatro episodios. Y los demás llegan durante esta semana. Como era previsible, la demanda del público resultó tan alta que la plataforma de streaming experimentó fallas y lentitud en los primeros minutos de su lanzamiento, un colapso similar a los ocurridos en estrenos previos de la franquicia.
La primera entrega sitúa los planes de Vecna en el centro de la trama y muestra una amenaza creciente sobre Hawkins. Con ello, la temporada preparó una antesala explosiva para el Volumen 2 (los episodios 5, 6 y 7) , cuya llegada a la plataforma se programó para Navidad.
Hora de estreno de “Stranger Things 5 Vol. 2″ por país
A continuación, el horario de lanzamiento en los principales países de Latinoamérica:
-México (CDMX): 19:00
-Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 19:00
-Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 20:00
-Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 21:00
-Chile, Argentina, Uruguay: 22:00
Cuáles son los capítulos que se estrenan
El tramo final de la serie presenta una estructura de capítulos con extensiones variadas y específicas. El quinto episodio cuenta con sesenta y ocho minutos, seguido por una sexta entrega de setenta y cinco minutos y una séptima de sesenta y seis. Para concluir la historia de manera definitiva, el octavo capítulo ofrecerá una experiencia cinematográfica de dos horas y ocho minutos de duración.
Esta distribución de tiempos contradice los rumores que circulaban sobre una supuesta uniformidad en el metraje de cada entrega. Excepto por el cierre masivo de la temporada, la mayoría de los episodios conserva una duración similar a los estándares habituales de la producción. De este modo, la plataforma aclara cualquier confusión previa respecto a la arquitectura narrativa de este volumen.
El adiós definitivo de la franquicia contará con un despliegue especial en salas de cine de Norteamérica. Más de 350 pantallas en Estados Unidos y Canadá proyectarán el último capítulo de forma simultánea a su llegada al catálogo digital. Este evento global iniciará el 31 de diciembre a las 20:00 ET, brindando a los seguidores una oportunidad única para despedir la saga en la pantalla grande.