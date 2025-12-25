Para ver en Navidad: ¿a qué hora se estrenan los capítulos de Stranger Things este 25 de diciembre?

El inicio del fin de Stranger Things ya está en marcha. La quinta temporada, que corresponde a su entrega final, debutó en Netflix el 26 de noviembre con sus primeros cuatro episodios. Y los demás llegan durante esta semana. Como era previsible, la demanda del público resultó tan alta que la plataforma de streaming experimentó fallas y lentitud en los primeros minutos de su lanzamiento, un colapso similar a los ocurridos en estrenos previos de la franquicia.