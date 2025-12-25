Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Para ver en Navidad: ¿a qué hora se estrenan los capítulos de Stranger Things este 25 de diciembre?

La temporada preparó una antesala explosiva para el Volumen 2, cuya llegada a la plataforma se programó para Navidad.

Para ver en Navidad: ¿a qué hora se estrenan los capítulos de Stranger Things este 25 de diciembre? Stranger Things
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

El inicio del fin de Stranger Things ya está en marcha. La quinta temporada, que corresponde a su entrega final, debutó en Netflix el 26 de noviembre con sus primeros cuatro episodios. Y  los demás llegan durante esta semana. Como era previsible, la demanda del público resultó tan alta que la plataforma de streaming experimentó fallas y lentitud en los primeros minutos de su lanzamiento, un colapso similar a los ocurridos en estrenos previos de la franquicia.

Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

La primera entrega sitúa los planes de Vecna en el centro de la trama y muestra una amenaza creciente sobre Hawkins. Con ello, la temporada preparó una antesala explosiva para el Volumen 2 (los episodios 5, 6 y 7) , cuya llegada a la plataforma se programó para Navidad.

Hora de estreno de “Stranger Things 5 Vol. 2″ por país

A continuación, el horario de lanzamiento en los principales países de Latinoamérica:

-México (CDMX): 19:00

-Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 19:00

-Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 20:00

-Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 21:00

-Chile, Argentina, Uruguay: 22:00

Cuáles son los capítulos que se estrenan

El tramo final de la serie presenta una estructura de capítulos con extensiones variadas y específicas. El quinto episodio cuenta con sesenta y ocho minutos, seguido por una sexta entrega de setenta y cinco minutos y una séptima de sesenta y seis. Para concluir la historia de manera definitiva, el octavo capítulo ofrecerá una experiencia cinematográfica de dos horas y ocho minutos de duración.

Esta distribución de tiempos contradice los rumores que circulaban sobre una supuesta uniformidad en el metraje de cada entrega. Excepto por el cierre masivo de la temporada, la mayoría de los episodios conserva una duración similar a los estándares habituales de la producción. De este modo, la plataforma aclara cualquier confusión previa respecto a la arquitectura narrativa de este volumen.

El adiós definitivo de la franquicia contará con un despliegue especial en salas de cine de Norteamérica. Más de 350 pantallas en Estados Unidos y Canadá proyectarán el último capítulo de forma simultánea a su llegada al catálogo digital. Este evento global iniciará el 31 de diciembre a las 20:00 ET, brindando a los seguidores una oportunidad única para despedir la saga en la pantalla grande.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Comentarios