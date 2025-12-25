Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

La jornada de Navidad comenzó con un panorama meteorológico complejo en la mitad norte del país. Según el resumen por provincia emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), vigente desde las 06:00 horas de este jueves 25 hasta las 05:59 del viernes 26 de diciembre de 2025, múltiples jurisdicciones se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad.