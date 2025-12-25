Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

La jornada de Navidad comenzó con un panorama meteorológico complejo en la mitad norte del país. Según el resumen por provincia emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), vigente desde las 06:00 horas de este jueves 25 hasta las 05:59 del viernes 26 de diciembre de 2025, múltiples jurisdicciones se encuentran bajo alerta por tormentas de variada intensidad.
El organismo oficial destacó una situación de riesgo importante en el noreste y parte del noroeste argentino, donde elevaron las advertencias a nivel naranja. Simultáneamente, se activaron los Avisos a Corto Plazo (ACP), indicando la inminencia de eventos severos en áreas específicas.
Las zonas más comprometidas: Alerta Naranja y ACP
El mapa de situación muestra que las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Santiago del Estero están bajo alerta naranja por tormentas. Este nivel de alerta anticipa "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".
Además, la situación requiere atención inmediata en cuatro provincias donde el SMN activó el indicador de ACP (Avisos a Corto Plazo): Chaco, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero. Estos avisos suelen implicar tormentas severas con potencial de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos.
Alerta Amarilla: tormentas en el centro y viento en el sur
El reporte también detalla un extenso nivel amarillo para otras regiones. Por tormentas, se deben informar y tomar recaudos los habitantes de Catamarca, Jujuy, Misiones, Tucumán y el resto del territorio de Santa Fe que no está cubierto por los avisos urgentes.
En el otro extremo del país, la Patagonia sur también presenta advertencias, aunque por otro fenómeno. Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes.
El resto del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, CABA y la región de Cuyo, no presenta alertas meteorológicas activas para esta jornada festiva según el resumen oficial.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el SINAGIR, el nivel de alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Bajo esta advertencia, el mensaje central es "prepararse" y seguir las instrucciones de las autoridades locales.
Recomendaciones del SMN para provincias con alerta naranja
Permanecé en construcciones cerradas: Quedate en casas, edificios o comercios y evitá salir a menos que sea estrictamente necesario.
Asegurá objetos sueltos: Retirá o sujetá macetas, muebles de jardín, chapas u otros elementos que puedan ser arrastrados por ráfagas de viento.
Alejate de aberturas: Mantené cerradas las puertas y ventanas, y mantenete alejado de ellas durante la tormenta.
Desconectá aparatos eléctricos: Desenchufá electrodomésticos y evitá el uso de teléfonos con cable para prevenir daños por rayos.
No saques la basura: Evitá dejar bolsas en la calle para no obstruir desagües y sumideros.
Cuidado con el agua: Si entra agua a la vivienda, cortá el suministro eléctrico de inmediato. También se recomienda evitar usar agua corriente, ya que las cañerías pueden conducir electricidad.
Si te encontrás al aire libre
Buscá refugio seguro: Si la tormenta te sorprende afuera, ingresá a un edificio o vehículo cerrado inmediatamente.
Evitá árboles y postes: No te refugies debajo de árboles, marquesinas o estructuras metálicas que puedan ceder o atraer rayos.
Zonas acuáticas: Si estás en la playa, piletas, ríos o lagos, abandoná el lugar de inmediato; las carpas o sombrillas no protegen de los rayos.
Zonas rurales: Alejate de animales grandes y de conductores eléctricos como alambrados.
Si vas conduciendo
Permanecé en el vehículo: Es uno de los lugares más seguros durante una tormenta eléctrica.
Extremá precauciones: Si es necesario circular, hacelo con luces bajas, reducí la velocidad y aumentá la distancia con el vehículo de adelante.
Estacioná en lugar seguro: En caso de visibilidad nula o ráfagas extremas, estacioná en la banquina lejos de árboles o cables y esperá dentro del auto.
Kit de emergencia y comunicación
Prepará una mochila de emergencias: Debe incluir linterna, radio a pilas, baterías, agua potable, alimentos no perecederos y un botiquín.
Cargá tus dispositivos: Asegurate de tener el celular con batería y tené a mano los números de emergencia locales (como el 103 de Defensa Civil o el 911/101 de la Policía).