El papa León XIV pidió una tregua global de 24 horas por Navidad y lamentó el rechazo de Rusia

Al finalizar su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa brindó un panorama de la situación a medios del Vaticano. “Los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”, señaló, en línea con el mensaje de esperanza y llamado a la paz impulsado por el Papa en vísperas de la Navidad.