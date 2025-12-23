El papa León XIV pidió una tregua global de 24 horas por Navidad y lamentó el rechazo de Rusia

El papa León XIV realizó este martes un fuerte llamado a la comunidad internacional al pedir una tregua global de 24 horas con motivo de la Navidad y expresó su “gran tristeza” ante la negativa de Rusia a sumarse a la iniciativa. El pedido fue formulado en un contexto de conflictos armados activos y tensiones persistentes en distintas regiones del mundo.
“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, declaró el Pontífice ante periodistas en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.
El Papa aseguró que le causa “mucha tristeza” que el Kremlin se haya opuesto a la propuesta de una tregua navideña y reiteró su deseo de que la violencia pueda detenerse, aunque sea de manera simbólica, durante 24 horas en todo el planeta.
Durante el diálogo con la prensa, León XIV fue explícito sobre su postura. “De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz”, afirmó.
En ese sentido, agregó: “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.
El Pontífice también se refirió a la situación en la Franja de Gaza y recordó que, días atrás, la parroquia de la Santísima Trinidad -la única Iglesia Católica en ese territorio- recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala. Además, contó que este martes pudo comunicarse con el párroco local, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli.
“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, expresó el Papa, aludiendo al delicado escenario humanitario y al frágil entendimiento alcanzado en la región.
Al finalizar su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa brindó un panorama de la situación a medios del Vaticano. “Los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”, señaló, en línea con el mensaje de esperanza y llamado a la paz impulsado por el Papa en vísperas de la Navidad.