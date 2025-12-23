León XIV publicó una carta apostólica para renovar la formación y el ministerio sacerdotal

La carta, compuesta por cerca de ocho páginas y estructurada en 29 puntos, propone releer estos textos conciliares como una “memoria viva” para la Iglesia actual y exhorta a que sean estudiados especialmente en los seminarios. A la luz de estos documentos, el Pontífice invita a reconsiderar la identidad y la misión del ministerio ordenado desde una perspectiva de fidelidad y conversión permanente.