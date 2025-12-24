Ángela Torres habló del dolor que le generaron las críticas a su cuerpo: "Fue muy traumático"

Durante la charla, el foco estuvo puesto en lo que implica crecer bajo la mirada constante del público, especialmente siendo mujer y estando en pleno proceso de construcción de identidad. Ángela cuestionó con firmeza el modo en que se juzga el cuerpo femenino incluso cuando una artista está trabajando. “Yo me pregunto: ¿qué andan hablando de mi cuerpo cuando estoy haciendo arte? De repente están resaltando la forma de mis piernas cuando lo estoy dando todo mientras canto y bailo”, reflexionó. Y marcó una diferencia estructural: “Estamos poniendo el foco en un lugar donde con los hombres no lo hacen y con las mujeres sí. Eso tendría que cambiar”.