Ángela Torres habló del dolor que le generaron las críticas a su cuerpo: "Fue muy traumático"

Ángela Torres decidió poner en palabras una experiencia que la marcó profundamente y que, aunque pasó el tiempo, todavía resuena en su vida. En una entrevista con Puro Show (Eltrece), la cantante y actriz habló con total honestidad sobre las críticas que recibió durante su crecimiento por su cuerpo y el impacto que esas miradas tuvieron en su salud emocional. “Para mí fue muy traumático”, expresó, sin rodeos, al recordar aquellos años en los que la exposición pública convivía con una etapa de plena formación personal.
Durante la charla, el foco estuvo puesto en lo que implica crecer bajo la mirada constante del público, especialmente siendo mujer y estando en pleno proceso de construcción de identidad. Ángela cuestionó con firmeza el modo en que se juzga el cuerpo femenino incluso cuando una artista está trabajando. “Yo me pregunto: ¿qué andan hablando de mi cuerpo cuando estoy haciendo arte? De repente están resaltando la forma de mis piernas cuando lo estoy dando todo mientras canto y bailo”, reflexionó. Y marcó una diferencia estructural: “Estamos poniendo el foco en un lugar donde con los hombres no lo hacen y con las mujeres sí. Eso tendría que cambiar”.
Lejos de tratarlo como un comentario aislado, la actriz profundizó en el trasfondo cultural de ese tipo de críticas. “No solo son los comentarios, sino la filosofía que hay alrededor de las mujeres. Hay parámetros de belleza imposibles e insoportables de cumplir”, sostuvo, y reconoció que esa presión constante termina siendo asfixiante. “Muchas veces fue re traumático para mí”, confesó, al tiempo que aclaró que no se trata de un proceso cerrado: “Con el tiempo lo voy sanando, lo voy trabajando, lo hablo mucho en terapia. Es algo en lo que laburo diariamente”.
En ese camino de revisión personal, Ángela también habló del silencio que la acompañó durante años. Ante la pregunta de con quién compartía lo que le pasaba en aquel entonces, fue contundente: “Es algo que empecé a poner en palabras hace poco tiempo. Era más algo que lo vivía en silencio, la verdad, lamentablemente”. Esa confesión expuso otra capa del dolor: no solo el juicio externo, sino la imposibilidad de expresarlo en su momento.
La actriz también vinculó esa experiencia con su proceso creativo. “Desde la tristeza, a mí siempre me gusta escribir un poco, por lo menos desde ahí transformo un poquito la realidad”, contó. Y explicó que, a través del arte, encuentra una forma de canalizar lo vivido: “Conectar con la gente”. Para ella, la música cumple un rol sanador: “La música es un puente… es lindo poder usarla para conectar y para crecer y para sanar”.
En el estudio de Puro Show, los panelistas retomaron el tema y reflexionaron sobre el rol histórico de la televisión en la exposición de los cuerpos y las inseguridades ajenas. Matías Vázquez señaló que ese tipo de señalamientos deja huellas profundas y que, en el caso de Ángela, es evidente que “todavía tiene esa herida abierta”. También se destacó cómo, con el paso del tiempo, comenzaron a revisarse ciertos discursos y exigencias de la industria, aunque los estándares estéticos continúan siendo especialmente duros con las mujeres.