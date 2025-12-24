Emoción y alivio: Rocío Marengo mostró los momentos previos al alta de su hijo Isidro tras casi tres semanas internado

En ese mismo descargo, recordó el momento del parto y la gravedad de la situación: “Fue de urgencia; con Isi corrimos riesgo de vida. Fue un ‘ya al quirófano’. Mi obstetra Alejandro Falco fue clave para que hoy estemos contando esta historia”. Y concluyó con un mensaje contundente: “Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, si no no se animarían a opinar. Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor”.