Nuevo parte médico de Juan Cruz Yacopini: evolución favorable y primeras señales alentadoras en su recuperación

Según informó el centro de salud, al disminuir la sedación, el joven piloto “se encuentra lúcido y responde”, y tras retirarle la asistencia respiratoria “logra respirar de manera natural”, un paso significativo dentro del período crítico que enfrenta. Aun así, los especialistas remarcaron que el punto clave sigue siendo la evolución del compromiso medular, producto del golpe que afectó las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de extrema sensibilidad para el sistema nervioso central.