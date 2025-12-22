Nuevo parte médico de Juan Cruz Yacopini: evolución favorable y primeras señales alentadoras en su recuperación

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini atraviesa horas decisivas en la Clínica de Cuyo, donde continúa internado en terapia intensiva después del grave accidente que sufrió durante sus vacaciones. Un nuevo parte médico difundido este domingo reveló avances importantes en su evolución, que permiten sostener un clima de mayor optimismo dentro de un cuadro todavía delicado.
Según informó el centro de salud, al disminuir la sedación, el joven piloto “se encuentra lúcido y responde”, y tras retirarle la asistencia respiratoria “logra respirar de manera natural”, un paso significativo dentro del período crítico que enfrenta. Aun así, los especialistas remarcaron que el punto clave sigue siendo la evolución del compromiso medular, producto del golpe que afectó las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de extrema sensibilidad para el sistema nervioso central.
“Estos progresos representan señales alentadoras en el marco del delicado cuadro que atraviesa el deportista mendocino”, expresaron desde la institución médica, aunque insistieron en que su estado general continúa siendo grave y bajo estricta observación.
El accidente
Yacopini, campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA, se encontraba de vacaciones junto a amigos en El Carrizal, Mendoza, cuando ocurrió el accidente. Al tirarse desde una lancha a un sector de poca profundidad, impactó su cabeza contra el fondo y quedó inconsciente.
El golpe le provocó un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue reanimado por una ambulancia que se cruzó en el camino hacia el hospital. Tras ser atendido inicialmente en el Hospital Perrupato con diagnóstico de politraumatismo grave y shock medular, fue trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado desde el viernes.
Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, el equipo al que pertenece el piloto, confirmó que Yacopini no podrá disputar el Rally Dakar 2026, que comenzará el 4 de enero en Arabia Saudita. El mendocino era el único argentino inscripto en la clase mayor de coches para la próxima edición y tenía previsto correr con el catalán Dani Olivares como copiloto.
El equipo emitió un mensaje en el que pidió fuerza y acompañamiento para la familia y aseguró que continuará siguiendo de cerca la evolución del piloto.
Los médicos señalaron que las próximas horas serán claves para evaluar cómo progresa el compromiso neurológico y si el piloto logra sostener la estabilidad alcanzada en los últimos días.
A sus 25 años, Yacopini se había consolidado como una de las figuras argentinas en el Rally Raid internacional y llegaba a 2026 con nuevas metas deportivas. Hoy, su recuperación es la prioridad absoluta y el foco está puesto en su evolución médica, que por primera vez desde el accidente ofrece noticias alentadoras.
La comunidad del automovilismo nacional sigue de cerca su estado y espera que este avance sea el inicio de una recuperación sostenida. La familia pidió prudencia y agradeció los mensajes de apoyo que llegan desde todo el país.