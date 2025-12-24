¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

Cada vez que Lionel Messi regresa a Argentina durante las festividades de fin de año, mantiene un destino inamovible en su agenda: su mansión en Funes, ubicada a escasa distancia de Rosario. En este entorno reservado y protegido del bullicio de la ciudad, el capitán del seleccionado nacional edificó, junto a Antonela Roccuzzo, una propiedad de grandes dimensiones diseñada específicamente como refugio familiar y centro de reuniones para sus allegados más cercanos.
La construcción destaca por su privacidad y por ofrecer un espacio de descanso ideal para el futbolista y su círculo íntimo tras las exigentes temporadas deportivas. Esta mansión representa el punto de encuentro predilecto donde la familia Messi disfruta de la tranquilidad y celebra las tradiciones navideñas en la calidez de su hogar santafesino.
Cómo es la mansión donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pasarán Navidad
La propiedad se sitúa en el exclusivo barrio privado Kentucky y sobresale por sus dimensiones y su sofisticada propuesta arquitectónica. La vivienda dispone de 25 ambientes distribuidos de manera funcional, lo cual facilita la convivencia entre los sectores de descanso, las áreas comunes y los espacios de ocio. Estas instalaciones permiten recibir a numerosos invitados con total comodidad, integrando dormitorios espaciosos y zonas de servicio de alta gama.
El diseño prioriza la conexión con la naturaleza mediante ventanales de gran tamaño que bañan el interior con luz natural y ofrecen una vista privilegiada del paisaje exterior. El extenso jardín actúa como una barrera de protección y privacidad, un elemento fundamental para que la familia disfrute de su estancia en el país lejos de la exposición mediática.
Dentro de las instalaciones recreativas resalta una pileta de dimensiones olímpicas, la cual se complementa con un área de solárium para el esparcimiento al aire libre. La residencia también incorpora un salón de eventos privado, lo que permite organizar celebraciones y reuniones sociales de importancia sin la necesidad de abandonar la seguridad que brinda el predio.
Para el entretenimiento de los hijos del futbolista y sus allegados, la mansión integra una sala de cine propia y un salón de juegos con equipamiento especial. El sector de estacionamiento, con capacidad para albergar aproximadamente 15 vehículos, refleja una infraestructura pensada para el flujo constante de visitas de amigos y familiares durante las fiestas.