¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

Cada vez que Lionel Messi regresa a Argentina durante las festividades de fin de año, mantiene un destino inamovible en su agenda: su mansión en Funes, ubicada a escasa distancia de Rosario. En este entorno reservado y protegido del bullicio de la ciudad, el capitán del seleccionado nacional edificó, junto a Antonela Roccuzzo, una propiedad de grandes dimensiones diseñada específicamente como refugio familiar y centro de reuniones para sus allegados más cercanos.